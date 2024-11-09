Слава Демин откровенно отреагировал на смерть Вячеслава Узелкова

Боксер, общественный деятель Вячеслав Узелков. Фото: Instagram/uzelkov_official

В субботу, 9 ноября, стало известно о смерти одного из титулованных украинских боксеров Вячеслава Узелкова. Ему было всего 45 лет. На трагедию в семье спортсмена, имевшего серьезные проблемы с сердцем, отреагировал шоумен Слава Демин.

Соответствующая публикация появилась в его паблике.

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Слава Демин о смерти Вячеслава Узелкова

В начале этого года на YouTube-канале Славы Демина вышло большое интервью с бывшей женой Вячеслава Узелкова, фитнес-тренером Мариной Боржемской. Оно набрало четверть миллиона просмотров. Именно это видео упомянул в своей публикации Демин.

"Вячеслав был сложным. Мне не один человек рассказывал о его сложном характере и странном поведении. Он и обо мне писал неприятные вещи и откровенно угрожал лично после нашего интервью с его бывшей женой. Но я никогда это не выносил, потому что понимал, что это говорит не Вячеслав, а его раненая душа", — отметил Демин.

Теле- и радиоведущий заявил: ему казалось, что титулованный спортсмен долго боролся сам с собой. По мнению Демина, Узелков считал, что весь мир против него.

"В таком случае я всегда говорю: "Если тебе кажется, что весь мир против тебя, то может стоит со стороны посмотреть на себя?". Потому что так можно бороться всю жизнь, а она (как оказывается) короткая и непредсказуемая", — подытожил Слава Демин.

О смерти Вячеслава Узелкова на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации бокса в Украине Владимир Продивус. Свой последний бой в профессиональном спорте Узелков провел в апреле 2012-го. В том же году Вячеслав получил сильный удар по голове, который вызвал инсульт.

Весной 2024-го спортсмен сообщил, что перенес операцию на сердце. После этого он стал инвалидом II группы. После окончания карьеры Узелков работал на телевидении, попробовал силы в политике, был успешным тренером.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Марина Боржемская отреагировала на смерть бывшего мужа. Также мы писали, что 15-летний сын Вячеслава Узелкова прокомментировал смерть отца в соцсетях.