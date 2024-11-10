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Демин отреагировал на критику своих слов об Узелкове

10 ноября 2024 10:51
Ирина Воробьева - Редактор
Слава Демин снова вспомнил о смерти Вячеслава Узелкова
Шоумен Слава Демин. Фото: Instagram/slavademin_official
Ирина Воробьева - Редактор

После того как в субботу, 9 ноября, стало известно о смерти титулованного боксера Вячеслава Узелкова, шоумен Слава Демин опубликовал пост о нем. Теле- и радиоведущий упомянул об угрозах от спортсмена. Поэтому некоторые пользователи соцсетей возмутились откровениями Демина.

Шоумен не промолчал и отреагировал на хейт в свою сторону в сториз своего Instagram.

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Шоумен вспомнил, что после выхода в начале этого года интервью с экс-женой боксера, фитнес-тренером Мариной Боржемской, он получал угрозы. Демин отметил, что Узелков считал, что весь мир против него, и боролся в первую очередь с собой.

"В таком случае я всегда говорю: "Если тебе кажется, что весь мир против тебя, то, может, стоит со стороны посмотреть на себя?" Потому что так можно бороться всю жизнь, а она (как оказывается) короткая и непредсказуемая", — написал тогда Слава Демин.

После этого шоумен начал получать сообщения от пользователей соцсетей, выразивших свое возмущение. Они отметили, что отписываются от Демина. Теле- и радиоведущего упрекнули — о покойном надо говорить или хорошо, или никак. На что Демин написал полную версию высказывания древнегреческого поэта и политика Хилона.

"На самом деле, сказал: "О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды", — лаконично отреагировал на хейт Демин.

Демин Узелков
Реакция Славы Демина на хейт относительно своего поста о Вячеславе Узелкове. Фото: Instagram/slavademin_official

О Вячеславе Узелкове

Свое последнее сражение в профессиональном спорте Узелков провел в апреле 2012-го. В том же году Вячеслав получил сильный удар по голове, который вызвал инсульт. Весной 2024-го спортсмен сообщил, что перенес операцию на сердце.

Получил инвалидность II группы. После окончания карьеры Узелков работал на телевидении, пробовал силы в политике, был успешным тренером.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 15-летний сын Вячеслава Узелкова прокомментировал смерть отца в соцсетях. Также мы писали, что Марина Боржемская отреагировала на смерть бывшего мужа.

Вячеслав Узелков смерть Слава Демин соцсети украинские звезды

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