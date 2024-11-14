Звезда Сплетницы после исчезновения обвинила свою семью в насилии - детали

Шанель Бэнкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

Звезда сериала "Сплетница" Шанель Бэнкс вышла на связь со своими поклонниками впервые после загадочного исчезновения. Актриса шокировала признаниями о своей жизни.

Громкое заявление Шанель сделала в своем Instagram .

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30 октября семья актрисы заявила в полицию о ее внезапном исчезновении. Мать Шанель и ее кузины также обратились за помощью в СМИ и даже организовали фонд для сбора средств на поиск девушки.

Через две недели молчание Шанель сама вышла на связь. 36-летняя актриса встретилась с правоохранителями в Техасе и подтвердила, что с ней все хорошо.

Актриса Шанель Бэнкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

Позже актриса вышла на связь с поклонниками в своих соцсетях и сообщила, что исчезновения не было. Шанель рассказала, что действительно отправилась к пастору, чтобы принять крещение.

По словам Бэнкс, она пыталась убежать от своей матери и других родственников, которые издевались над ней в течение длительного времени.

"Всю свою жизнь я молча носила в себе боль от постоянного сексуального насилия, манипуляций и откровенных бесконечных мучений, которым я подвергалась непрерывно, с тех пор как была беззащитным младенцем, от рук моей собственной так называемой семьи, которая очень "обеспокоена" моим нынешним местонахождением. В течение 36 сокрушительных лет мне приходилось терпеть самые отвратительные издевательства во главе с моей собственной матерью Джуди Кумар. А также от рук моего отчима-педофила и мошенника Хосе Кумара, который совершал со мной половые акты с тех пор, как я себя помню, и до моей взрослой жизни", — шокировала признанием актриса.

В своем письменном заявлении Шанель также сообщила, что ее кузина соврала СМИ и полиции об их ежедневных разговорах, ведь они не общались около 15 лет. По словам актрисы, родственники пытались выдать ее за безумную, когда она уже пыталась оборвать с ними связи. Более того, звезда заявила, что ее муж также был причастен к преступлениям ее родных.

"Когда я заговорила, они назвали меня сумасшедшей, безжалостно преследовали меня — и уничтожили любую видимость мира, карьеры или связей, которые я когда-либо имела. Они как бы изолировали меня, обливая грязью, обманывая тех, кто мог бы помочь, относительно моего здравого смысла, это было целью их жизни — дестабилизировать и сломать меня. За несколько часов до отъезда я узнала, что не только семья моей матери, но и мой дорогой муж яростно стремились к полной опеке, полному юридическому контролю", — ошеломила Бэнкс.

Шанель Бэнкс со своим мужем. Фото: instagram.com/ohheychanel

Звезда призвала правоохранительные органы помочь жертвам страдающих насилия, как и она.

"Я обращаюсь к тем, кто находится на высоких должностях, кто еще имеет душу и хочет сохранить ее в такое время, как сейчас. Откликнитесь. Помогите мне. Я больше никогда не позволю, чтобы меня заставляли молчать, и тем более мои обидчики. В настоящее время миллионы жертв буквально запугивают, преследуют, арестовывают и убивают их обидчики при (по моему опыту) поддержке и слепой помощи вооруженных правоохранительных органов. Будто мы еще не достаточно натерпелись?", — обратилась актриса.

Между тем, в комментариях под публикациями звезды поклонники ставят под сомнения ее письменные заявления. Фаны опасаются, что это могла написать не Шанель, а ее обидчики, поэтому просят знаменитость выйти в прямой эфир и подтвердить свои слова лично.

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