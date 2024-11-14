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Звезда "Сплетницы" шокировала, как годами терпела насилие

14 ноября 2024 16:43
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Звезда Сплетницы после исчезновения обвинила свою семью в насилии - детали
Шанель Бэнкс. Фото: instagram.com/ohheychanel
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Звезда сериала "Сплетница" Шанель Бэнкс вышла на связь со своими поклонниками впервые после загадочного исчезновения. Актриса шокировала признаниями о своей жизни.

Громкое заявление Шанель сделала в своем Instagram .

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30 октября семья актрисы заявила в полицию о ее внезапном исчезновении. Мать Шанель и ее кузины также обратились за помощью в СМИ и даже организовали фонд для сбора средств на поиск девушки.

Через две недели молчание Шанель сама вышла на связь. 36-летняя актриса встретилась с правоохранителями в Техасе и подтвердила, что с ней все хорошо.

Актриса Шанель Бэнкс
Актриса Шанель Бэнкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

Позже актриса вышла на связь с поклонниками в своих соцсетях и сообщила, что исчезновения не было. Шанель рассказала, что действительно отправилась к пастору, чтобы принять крещение.

По словам Бэнкс, она пыталась убежать от своей матери и других родственников, которые издевались над ней в течение длительного времени.

"Всю свою жизнь я молча носила в себе боль от постоянного сексуального насилия, манипуляций и откровенных бесконечных мучений, которым я подвергалась непрерывно, с тех пор как была беззащитным младенцем, от рук моей собственной так называемой семьи, которая очень "обеспокоена" моим нынешним местонахождением. В течение 36 сокрушительных лет мне приходилось терпеть самые отвратительные издевательства во главе с моей собственной матерью Джуди Кумар. А также от рук моего отчима-педофила и мошенника Хосе Кумара, который совершал со мной половые акты с тех пор, как я себя помню, и до моей взрослой жизни", — шокировала признанием актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by CHANELBANKS (@ohheychanel)

В своем письменном заявлении Шанель также сообщила, что ее кузина соврала СМИ и полиции об их ежедневных разговорах, ведь они не общались около 15 лет. По словам актрисы, родственники пытались выдать ее за безумную, когда она уже пыталась оборвать с ними связи. Более того, звезда заявила, что ее муж также был причастен к преступлениям ее родных.

"Когда я заговорила, они назвали меня сумасшедшей, безжалостно преследовали меня — и уничтожили любую видимость мира, карьеры или связей, которые я когда-либо имела. Они как бы изолировали меня, обливая грязью, обманывая тех, кто мог бы помочь, относительно моего здравого смысла, это было целью их жизни — дестабилизировать и сломать меня. За несколько часов до отъезда я узнала, что не только семья моей матери, но и мой дорогой муж яростно стремились к полной опеке, полному юридическому контролю", — ошеломила Бэнкс.

Шанель Бэнкс со своим мужем
Шанель Бэнкс со своим мужем. Фото: instagram.com/ohheychanel

Звезда призвала правоохранительные органы помочь жертвам страдающих насилия, как и она.

"Я обращаюсь к тем, кто находится на высоких должностях, кто еще имеет душу и хочет сохранить ее в такое время, как сейчас. Откликнитесь. Помогите мне. Я больше никогда не позволю, чтобы меня заставляли молчать, и тем более мои обидчики. В настоящее время миллионы жертв буквально запугивают, преследуют, арестовывают и убивают их обидчики при (по моему опыту) поддержке и слепой помощи вооруженных правоохранительных органов. Будто мы еще не достаточно натерпелись?", — обратилась актриса.

Между тем, в комментариях под публикациями звезды поклонники ставят под сомнения ее письменные заявления. Фаны опасаются, что это могла написать не Шанель, а ее обидчики, поэтому просят знаменитость выйти в прямой эфир и подтвердить свои слова лично.

Ранее стало известно, мать покойного Вячеслава Узелкова не пустила на похороны его бывшую жену.

Также мы сообщали, что известный певец рассказал, как гости "белых вечеринок" P. Diddy заставляют жертв молчать.

США исчезновение зарубежные звезды актриса насилие

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