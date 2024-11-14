Зірка Пліткарки Шанель Бенкс зникла безвісті - подробиці

Зірка "Пліткарки" зникла безвісті — акторку шукали два тижні
Зірка серіалів "Пліткарка" та "Голуба кров" Шанель Бенкс зникла безвісті на два тижні. Родина акторки звернулася до правоохоронців та ЗМІ, аби її відшукати.
Подробиці повідомляє видання Newsweek.
Зникнення акторки Шанель Бенкс — що відомо
36-річна акторка зникла зі своєї квартири в Лос-Анджелесі, залишивши там усі речі, в тому числі ноутбук та мобільний телефон та домашніх улюбленців, яких завжди брала із собою. Також біля будинку залишилося авто зірки.
"Я можу сказати вам, що в моїй душі, у мене всередині, щось не так. Ми прожили вже два тижні без жодного слова, без жодного звуку. Нічого. П'ять днів без звісток від моєї кузини — це тривожний дзвіночок. Вона не уникає розмов зі мною або своєю матір'ю понад 48 годин", — повідомила кузина Шанель, Даніель-Торі Сінгх
Родина Шанель натякнула, що до її зникнення може бути причетний чоловік акторки, з яким вони побралися у червні минулого року. За словами рідних акторки, він відмовився співпрацювати зі слідством.
"Ми помітили 10 листопада, що у її чоловіка розбита губа, а також сліди та подряпини на шиї та руках. Ми викликали поліцію і вона сфотографувала його. Ми запитали його, де Шанель, і все, що він продовжує говорити, це "вона не хоче, щоб її знайшли, вона вийде на зв'язок, коли буде готова". Він стверджує, що не знає, де вона, каже, що не бачив і не чув про неї з 7 листопада, але не дзвонив у поліцію, щоб сказати, що вона зникла", — стверджує сестра Шанель.
Шанель Бенкс знайшли у Техасі
Після звернення родини акторки у ЗМІ 13 листопада, правоохоронці знайшли Шанель у Техасі. За повідомленням поліції, знаменитість була цілою та неушкодженою. Однак Бенкс відмовилася зустрічатися із родиною.
Раніше колишня дружина В'ячеслава Узелкова заявила, що її діти отримують погрози після смерті боксера.
Також ми писали, що акторка Ада Роговцева опинилася в лікарні.
Читайте Новини.LIVE!