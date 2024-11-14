Зірка Пліткарки Шанель Бенкс зникла безвісті - подробиці

Шанель Бенкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

Зірка серіалів "Пліткарка" та "Голуба кров" Шанель Бенкс зникла безвісті на два тижні. Родина акторки звернулася до правоохоронців та ЗМІ, аби її відшукати.

Подробиці повідомляє видання Newsweek.

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36-річна акторка зникла зі своєї квартири в Лос-Анджелесі, залишивши там усі речі, в тому числі ноутбук та мобільний телефон та домашніх улюбленців, яких завжди брала із собою. Також біля будинку залишилося авто зірки.

"Я можу сказати вам, що в моїй душі, у мене всередині, щось не так. Ми прожили вже два тижні без жодного слова, без жодного звуку. Нічого. П'ять днів без звісток від моєї кузини — це тривожний дзвіночок. Вона не уникає розмов зі мною або своєю матір'ю понад 48 годин", — повідомила кузина Шанель, Даніель-Торі Сінгх

Шанель Бенкс у серіалі "Пліткарка". Фото: instagram.com/ohheychanel

Родина Шанель натякнула, що до її зникнення може бути причетний чоловік акторки, з яким вони побралися у червні минулого року. За словами рідних акторки, він відмовився співпрацювати зі слідством.

"Ми помітили 10 листопада, що у її чоловіка розбита губа, а також сліди та подряпини на шиї та руках. Ми викликали поліцію і вона сфотографувала його. Ми запитали його, де Шанель, і все, що він продовжує говорити, це "вона не хоче, щоб її знайшли, вона вийде на зв'язок, коли буде готова". Він стверджує, що не знає, де вона, каже, що не бачив і не чув про неї з 7 листопада, але не дзвонив у поліцію, щоб сказати, що вона зникла", — стверджує сестра Шанель.

Шанель Бенкс зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/ohheychanel

Шанель Бенкс знайшли у Техасі

Після звернення родини акторки у ЗМІ 13 листопада, правоохоронці знайшли Шанель у Техасі. За повідомленням поліції, знаменитість була цілою та неушкодженою. Однак Бенкс відмовилася зустрічатися із родиною.

Акторка Шанель Бенкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

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