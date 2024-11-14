Звезда Сплетницы Шанель Бэнкс пропала без вести - подробности

Шанель Бэнкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

Звезда сериалов "Сплетница" и "Голубая кровь" Шанель Бэнкс пропала без вести на две недели. Семья актрисы обратилась к правоохранителям и СМИ, чтобы ее найти.

Подробности сообщает издание Newsweek.

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36-летняя актриса исчезла из своей квартиры в Лос-Анджелесе, оставив там все вещи, включая ноутбук и мобильный телефон и домашних любимцев, которых всегда брала с собой. Также у дома осталось авто звезды.

"Я могу сказать вам, что в моей душе, у меня внутри что-то не так. Мы прожили уже две недели без единого слова, без звука. Ничего. Пять дней без вести от моей кузины — это тревожный звоночек. Она не избегает разговоров со мной или своей матерью более 48 часов", — сообщила кузина Шанель, Даниэль-Тори Сингх.

Шанель Бэнкс в сериале "Сплетница". Фото: instagram.com/ohheychanel

Семья Шанель намекнула, что к ее исчезновению может быть причастен муж актрисы, с которым они обручились в июне прошлого года. По словам родных актрисы, он отказался сотрудничать со следствием.

"Мы заметили 10 ноября, что у ее мужа разбита губа, а также следы и царапины на шее и руках. Мы вызвали полицию и она сфотографировала его. Мы спросили его, где Шанель, и все, что он продолжает говорить, это "она не хочет, чтобы ее нашли, она выйдет на связь, когда будет готова". Он утверждает, что не знает, где она, говорит, что не видел и не слышал о ней с 7 ноября, но не звонил в полицию, чтобы сказать, что она исчезла", — утверждает сестра Шанель.

Шанель Бэнкс со своим мужем. Фото: instagram.com/ohheychanel

Шанель Бэнкс нашли в Техасе

После обращения семьи актрисы в СМИ 13 ноября, правоохранители обнаружили Шанель в Техасе. По сообщению полиции, знаменитость была целой и невредимой. Однако Бэнкс отказалась встречаться с семьей.

Актриса Шанель Бэнкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

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