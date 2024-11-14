Ада Роговцева знову на сцені після лікарні — розповідь її доньки

Ада Роговцева. Фото: скриншот відео

Донька легендарної акторки театру та кіно Ади Роговцевої, Катерина Степанкова, поділилася у соціальних мережах теплими словами про останні події, пов'язані зі здоров'ям її мами. Катерина розповіла, як непросто останнім часом було їхній родині та як багато зусиль знадобилося, щоб Ада змогла знову вийти на сцену.

Інформацією з цього приводу Степанкова поділилась у своєму Facebook.

Читайте також:

Чому Ада Роговцева потрапила в лікарню

Нещодавно Ада Роговцева опинилася в лікарні через серйозні проблеми зі здоров’ям, що вимагали негайного втручання медиків. Її стан був критичним, і ніхто не знав, чи зможе вона повернутися до улюбленої справи. Через це довелося скасувати дві важливі вистави та перенести заплановані виступи.

За словами Катерини, ці зміни стали для її матері великим ударом, адже сцена для Роговцевої — не просто робота, а покликання всього життя. Особливо гірко було не змогти відвідати захід "Земля Поетів", на якому акторка дуже хотіла побувати.

Роговцева з донькою Катериною. Фото: Instagram.com/ada_rogovtseva

12 листопада, після всіх випробувань, Ада Роговцева повернулася на сцену, виступивши в постановці "Будьте, як вдома". Цей виступ став першою після відновлення виїзною виставою акторки, і Катерина була поруч за лаштунками, спостерігаючи за кожним її рухом. Вона зізналася, що не могла стримати сліз, бачачи, як її мати долає всі фізичні труднощі, її силу волі та незламну відданість мистецтву.

Вистава "Будьте як вдома". Фото: Instagram.com/ada_rogovtseva

"Це було справжнє диво. Я дивилась на сцену і вже вкотре не вірила своїм очам, що можливо так опановувати себе попри … попри…попри багато різних чинників", — написала Катерина.

На завершення Катерина висловила подяку не лише медикам і колегам мами, а й долі за те, що має честь називати Аду Роговцеву своєю матір'ю.

Раніше ми писали про те, що Адель частково втратила слух.

Також ми повідомляли, що королева Каміла скасувала всі публічні заходи через хворобу.