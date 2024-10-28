Адель частково втратила слух через серйозну хворобу - фото, подробиці

Адель. Фото: instagram.com/adele

Співачка Адель вперше розповіла про важку хворобу, з якою зіштовхнулася. Зірка частково втратила слух через вушну інфекцію.

Про це співачка розповіла зі сцени під час концерту, пише Express.

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Адель частково втратила слух через хворобу

25 жовтня зірка дала сольний концерт у Лас-Вегасі, на якому також знайшла час поспілкуватися з шанувальниками. Зі сцени Адель зізналася, що пережила важкий період, пов'язаний з її здоров'ям.

Як розповіла артистка, під час перебування у Мюнхені, в Німеччині, вона захворіла на серйозну вушну інфекцію. Причиною зараження стали бактерії, які перебувають у воді.

Співачка Адель. Фото: instagram.com/adele

Хвороба змушувала зірку відчувати сильний біль та призвела до часткової втрати слуху на ліве вухо. Співачка зізналася, що декілька разів "навіть хотіла відрізати собі вухо".

"У мене ніколи раніше не було вушної інфекції. Це найболючіша річ, яка коли-небудь траплялася зі мною. Це було гірше, ніж пологи. Це дуже важко лікувати. Декілька днів мені давали не ті антибіотики, а потім змогли підібрати такі, що почали діяти", — розповіла Адель.

На щастя, зараз співачка вже почувається краще та страждає від болісних відчуттів.

Нагадаємо, донька Камалії опинилася в лікарні з серйозно травмою.

Раніше співачка Біллі Айліш впала зі сходів просто під час концерту.