Адель частично потеряла слух из-за серьезной болезни - фото, подробности

Адель. Фото: instagram.com/adele

Певица Адель впервые рассказала о тяжелой болезни, с которой столкнулась. Звезда частично потеряла слух из-за ушной инфекции.

Об этом певица рассказала со сцены во время концерта, пишет Express.

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Адель частично потеряла слух из-за болезни

25 октября звезда дала сольный концерт в Лас-Вегасе, на котором также пообщалась с поклонниками. Со сцены Адель призналась, что пережила трудный период, связанный с ее здоровьем.

Как рассказала артистка, во время пребывания в Мюнхене, в Германии, она заболела серьезной ушной инфекцией. Причиной заражения стали находящиеся в воде бактерии.

Певица Адель. Фото: instagram.com/adele

Болезнь заставляла звезду чувствовать сильную боль и привела к частичной потере слуха на левое ухо. Певица призналась, что несколько раз "даже хотела отрезать ухо".

"У меня никогда раньше не было ушной инфекции. Это самая болезненная вещь, которая когда-либо случалась со мной. Это было хуже, чем роды. Это очень трудно лечить. Несколько дней мне давали не те антибиотики, а потом смогли подобрать такие, которые начали действовать", — рассказала Адель.

К счастью, сейчас певица уже чувствует себя лучше и не страдает от болезненных ощущений.

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