Ада Роговцева снова на сцене после больницы — рассказ ее дочери

Ада Роговцева. Фото: скриншот видео

Дочь легендарной актрисы театра и кино Ады Роговцевой, Екатерина Степанкова, поделилась в социальных сетях теплыми словами о последних событиях, связанных со здоровьем ее мамы. смогла снова выйти на сцену. Екатерина рассказала, как непросто в последнее время их семье и как много усилий понадобилось, чтобы Ада смогла снова выйти на сцену.

Информацией по этому поводу Степанкова поделилась в своем Facebook.

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Недавно Ада Роговцева оказалась в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем, требовавших немедленного вмешательства медиков. Ее состояние было критическим, и никто не знал, сможет ли она вернуться к любимому делу.

По словам Екатерины, эти изменения стали для ее матери большим ударом, ведь сцена для Роговцевой — не просто работа, а призвание всей жизни.

Роговцева с дочерью Екатериной Фото: Instagram.com/ada_rogovtseva

12 ноября, после всех испытаний, Ада Роговцева вернулась на сцену, выступив в постановке "Будьте, как дома". Катерина призналась, что не могла сдержать слез, видя, как ее мать преодолевает все физические трудности, ее силу воли и несокрушимую преданность искусству.

Спектакль "Будьте как дома".

"Это было настоящее чудо. Я смотрела на сцену и уже в очередной раз не верила своим глазам, что можно так овладевать собой несмотря... несмотря на многие факторы", — написала Екатерина.

В завершение Екатерина выразила благодарность не только медикам и коллегам мамы, но и судьбе за то, что имеет честь называть Аду Роговцеву своей матерью.

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