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Злодії у масках увірвалися до Віндзорського замку — що відомо

19 листопада 2024 13:23
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
У Віндзорському замку сталася зухвала крадіжка — що відомо
Віндзор. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Невідомі чоловіки в масках пробралися на територію Віндзорського замку, що знаходиться неподалік від котеджу Аделаїда — дому принца Вільяма, Кейт Міддлтон та їхніх дітей. Інцидент стався, коли родина мирно спала.

Про це повідомляє The Sun.

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За інформацією журналістів, злочинці пошкодили огорожу та перелізли через паркан королівського маєтку. Є підозра, що зловмисники заздалегідь спостерігали за територією, адже діяли дуже професійно. Хоча патрулі могли перебувати на місці, це не завадило їм успішно здійснити задумане.

Інцидент стався вночі 13 жовтня. За даними поліції, близько 23:45 було отримано повідомлення про злам однієї з будівель на території Віндзора. Злодії проникли на ферму, звідки викрали чорний пікап Isuzu та червоний квадроцикл. Після цього вони зникли в напрямку Олд-Віндзора.

Злодії у масках увірвалися до Віндзорського замку — що відомо - фото 1
До Віндзорського замку проникли злодії. Фото: скриншот відео

Попри зусилля поліції, злочинців поки не затримали, а їхній слід залишається невідомим. Пошуки тривають, але справу вдалося оприлюднити лише тепер, хоча подія сталася майже місяць тому.

Цікаво, що це далеко не перший випадок порушення безпеки королівської резиденції. Наприклад, у 2021 році чоловік зі зброєю пробрався до Віндзорського замку з наміром убити королеву Єлизавету II. Тоді цей інцидент завершився без трагічних наслідків.

Злодії у масках увірвалися до Віндзорського замку — що відомо - фото 2
Безпека Віндзорського замку викликає питання. Фото: скриншот відео

Додамо, що на момент інциденту король Чарльз III перебував у Шотландії, а королева Камілла — в Індії. А ось принц та принцеса, за словами інсайдерів, ймовірно, вже спали у своїх кімнатах.

Котедж Аделаїда, куди Кейт і Вільям переїхали з Кенсінгтонського палацу у 2022 році, розташований саме на території Віндзорського замку. Раніше ця резиденція була відома своєю близькістю до природи та безпекою, але тепер виникають питання щодо надійного захисту королівської родини.

Раніше ми писали про те, які статки у 9-річної принцеси Шарлотти.

Також ми повідомляли, що стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом.

Кейт Міддлтон крадіжка принц Вільям король Чарльз ІІІ королівська родина

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