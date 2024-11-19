В Виндзорском замке произошла дерзкая кража — что известно

Виндзор. Фото: скриншот видео

Неизвестные мужчины в масках пробрались на территорию Виндзорского замка, расположенного неподалеку от коттеджа Аделаида — дома принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей. Инцидент произошел, когда семья мирно спала.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

Как ворам удалось ограбить королевскую резиденцию

По информации журналистов, преступники повредили ограждение и перелезли через забор королевского поместья. Есть подозрение, что злоумышленники заранее наблюдали за территорией, ведь действовали очень профессионально. Хотя патрули могли находиться на месте, это не помешало им успешно осуществить задуманное.

Инцидент произошел ночью 13 октября. По данным полиции, около 23:45 было получено сообщение об взломе одного из зданий на территории Виндзора. Воры проникли на ферму, откуда угнали черный пикап Isuzu и красный квадроцикл. После этого они исчезли в направлении Олд-Виндзора.

В Виндзорский замок проникли воры. Фото: скриншот видео

Несмотря на усилия полиции, преступники пока не задержаны, а их след остается неизвестным. Поиски продолжаются, но дело удалось обнародовать только сейчас, хотя событие произошло почти месяц назад.

Интересно, что это далеко не первый случай нарушения безопасности королевской резиденции. Например, в 2021 году мужчина с оружием пробрался в Виндзорский замок с намерением убить королеву Елизавету II. Тогда этот инцидент завершился без трагических последствий.

Безопасность Виндзорского замка вызывает вопросы. Фото: скриншот видео

Добавим, что в момент инцидента король Чарльз III находился в Шотландии, а королева Камилла — в Индии. А вот принц и принцесса, по словам инсайдеров, вероятно уже спали в своих комнатах.

Коттедж Аделаида, куда Кейт и Уильям переехали из Кенсингтонского дворца в 2022 году, расположен именно на территории Виндзорского замка. Ранее эта резиденция была известна своей близостью к природе и безопасностью, но теперь возникают вопросы относительно должной защиты королевской семьи.

Ранее мы писали о том, какое состояние у 9-летней принцессы Шарлотты.

Также мы сообщали, что стала известна причина конфликта принца Гарри с королем Чарльзом.