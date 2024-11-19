Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Воры в масках ворвались в Виндзорский замок — что известно arrow

Воры в масках ворвались в Виндзорский замок — что известно

19 ноября 2024 13:23
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
В Виндзорском замке произошла дерзкая кража — что известно
Виндзор. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Неизвестные мужчины в масках пробрались на территорию Виндзорского замка, расположенного неподалеку от коттеджа Аделаида — дома принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей. Инцидент произошел, когда семья мирно спала.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

Как ворам удалось ограбить королевскую резиденцию

По информации журналистов, преступники повредили ограждение и перелезли через забор королевского поместья. Есть подозрение, что злоумышленники заранее наблюдали за территорией, ведь действовали очень профессионально. Хотя патрули могли находиться на месте, это не помешало им успешно осуществить задуманное.

Инцидент произошел ночью 13 октября. По данным полиции, около 23:45 было получено сообщение об взломе одного из зданий на территории Виндзора. Воры проникли на ферму, откуда угнали черный пикап Isuzu и красный квадроцикл. После этого они исчезли в направлении Олд-Виндзора.

Воры в масках ворвались в Виндзорский замок — что известно - фото 1
В Виндзорский замок проникли воры. Фото: скриншот видео

Несмотря на усилия полиции, преступники пока не задержаны, а их след остается неизвестным. Поиски продолжаются, но дело удалось обнародовать только сейчас, хотя событие произошло почти месяц назад.

Интересно, что это далеко не первый случай нарушения безопасности королевской резиденции. Например, в 2021 году мужчина с оружием пробрался в Виндзорский замок с намерением убить королеву Елизавету II. Тогда этот инцидент завершился без трагических последствий.

Воры в масках ворвались в Виндзорский замок — что известно - фото 2
Безопасность Виндзорского замка вызывает вопросы. Фото: скриншот видео

Добавим, что в момент инцидента король Чарльз III находился в Шотландии, а королева Камилла — в Индии. А вот принц и принцесса, по словам инсайдеров, вероятно уже спали в своих комнатах.

Коттедж Аделаида, куда Кейт и Уильям переехали из Кенсингтонского дворца в 2022 году, расположен именно на территории Виндзорского замка. Ранее эта резиденция была известна своей близостью к природе и безопасностью, но теперь возникают вопросы относительно должной защиты королевской семьи.

Ранее мы писали о том, какое состояние у 9-летней принцессы Шарлотты.

Также мы сообщали, что стала известна причина конфликта принца Гарри с королем Чарльзом.

Кейт Миддлтон кража принц Уильям король Чарльз ІІІ королевская семья

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо