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Принц Вільям і Кейт прийняли рішення, на яке ніхто не очікував

19 листопада 2024 07:00
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Королівське життя без розкоші — як живе родина Уельських
Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Принц і принцеса Уельські відомі як люблячі та практичні батьки, які завжди ставлять своїх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї — на перше місце. Попри свої майбутні обов’язки короля та королеви, Вільям і Кейт активно займаються вихованням дітей і намагаються забезпечити їм максимально нормальне дитинство.

Про це пише OK Magazine.

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У 2022 році подружжя зробило несподіваний крок, який здивував багатьох. Вони залишили свій розкішний дім у Кенсінгтонському палаці в Лондоні й переїхали до набагато скромнішого котеджу Аделаїда у Віндзорі. Це рішення було прийнято, зокрема, через бажання бути ближче до покійної королеви Єлизавети II, яка пішла з життя у вересні того ж року.

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Принц Вільям з дітьми. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Котедж Аделаїда став ідеальним місцем для сім’ї. Це затишний дім із чотирма спальнями, без зайвих просторів і постійного персоналу. Працівники приходять лише на день, що дозволяє Вільяму, Кейт і їхнім дітям жити більш звичайним життям. За словами експертів, принц Уельський цінує, коли його діти знаходяться поряд, у сусідніх кімнатах.

Експерт з королівської родини Дункан Ларкомб зазначає, що рішення переїхати саме до цього котеджу стало несподіванкою: "Вони могли обрати набагато розкішнішу резиденцію, але котедж Аделаїда ідеально відповідає їхньому прагненню до простого сімейного життя".

Принц Вільям і Кейт прийняли рішення, на яке ніхто не очікував - фото 2
Уельські обрали для життя скромний будинок. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Схоже, що принц Вільям і Кейт Міддлтон справді почуваються щасливими у новому домі. Королівська експертка Кеті Ніколл підтверджує: "Вони виглядають дуже задоволеними. Місця там небагато, але це саме те, що їм потрібно".

Відзначимо, що котедж Аделаїда має багату історію — він був побудований у 1831 році для королеви Аделаїди і навіть слугував місцем для чаювань королеви Вікторії.

Раніше ми писали про те, які статки у 9-річної принцеси Шарлотти.

Також ми повідомляли, що принц Вільям став лідером рейтингу найсексуальніших чоловіків.

Кейт Міддлтон знаменитості принц Вільям королівська родина зірки

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