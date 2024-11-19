Королевская жизнь без роскоши — как живет семья Уэльских

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Принц и принцесса Уэльские известны как любящие и практичные родители, которые всегда ставят своих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи — на первое место. Несмотря на свои будущие обязанности короля и королевы, Уильям и Кейт активно занимаются воспитанием детей и стараются обеспечить им максимально нормальное детство.

Об этом пишет OK Magazine.

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В 2022 году супруги сделали неожиданный шаг, который удивил многих. Они покинули свой роскошный дом в Кенсингтонском дворце в Лондоне и переехали в более скромный коттедж Аделаида в Виндзоре. Это решение было принято, в частности, из-за желания быть ближе к покойной королеве Елизавете II, ушедшей из жизни в сентябре того же года.

Принц Уильям с детьми. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Коттедж Аделаида стал безупречным местом для семьи. Это уютный дом с четырьмя спальнями, без лишних просторов и постоянного персонала. Работники приходят только на день, что позволяет Уильяму, Кейту и их детям жить более обычной жизнью. По словам экспертов, принц Уэльский ценит, когда его дети находятся рядом в соседних комнатах.

Эксперт из королевской семьи Дункан Ларкомб отмечает, что решение переехать именно в этот коттедж стало неожиданностью: "Они могли выбрать гораздо более роскошную резиденцию, но коттедж Аделаида идеально соответствует их стремлению к простой семейной жизни".

Уэльские выбрали для жизни скромный дом. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Похоже, что принц Уильям и Кейт Миддлтон действительно чувствуют себя счастливыми в новом доме. Королевский эксперт Кэти Николл подтверждает: "Они выглядят очень довольными. Места там немного, но это именно то, что им нужно".

Отметим, что у коттеджа Аделаида богатая история — он был построен в 1831 году для королевы Аделаиды и даже служил местом для чаепитий королевы Виктории.

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