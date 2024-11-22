Злата Огнєвіч приголомшила кадрами із зухвалої фотосесії - фото

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч захопила шанувальників кадрами з нової фотосесії. Зірка з'явилася у кадрі у незвичному для себе амплуа.

Світлинами зі знімання артистка поділилася в Instagram.

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Співачка постала у кадрі в стильному образі. Для фотосесії Злата обрала чорний чоловічій костюм із білою сорочкою та краваткою.

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Лук зірки доповнили сонцезахисні окуляри та масивні золоті сережки. Златі також зробили макіяж у нюдових відтінках та уклали волосся назад.

ZLATA OGNEVICH. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч у новій фотосесії. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Цікавим реквізитом для знімання стало відерце із поп-корном, яке Огнєвіч тримала у руках.

Злата Огнєвіч влаштувала фотосесію. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Попри маскулінність образу, Златі вдалося зберегти у ньому свою природну жіночність. У підписі до фото співачка поділилася думками на рахунок того, як приймати себе.

"Визнавати в собі усі проявлення і частини. Відчувати Інь-Ян. Приймати себе з усіма нюансами, помилками, мислити ширше, аніж правильно/неправильно. Знову і знову я проживаю новий період в своєму житті, знову я вчусь. І я вдячна", — написала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч у новій фотосесії. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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