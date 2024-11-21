Українка влаштувала стильну фотосесію для Леді Гаги — фото

Українська фотограф зняла Леді Гагу в незвичному образі
Американська співачка Леді Гага захопила світлинами з нової фотосесії. Стильні кадри для зірки зробила українська фотограф Ганна Богдан.
Результат спільної роботи співака опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Леді Гага позувала в об'єктиві українки
Основним джерелом натхнення для нової фотосесії стала дуетна пісня Леді Гаги та Бруно Марса — Die With a Smile.
Співачка красувалася у кадрі в незвичних образах, навіяних стилістикою 60-х. Гага позувала у двох білих сукнях — зі спущеними плечима та із квітчастим принтом і об'ємними рукавами.
Також зірка приміряла розкішну коричневу шубу, довжиною майже до підлоги.
Свої образи Леді Гага доповнила масивними сонцезахисними окулярами та туфлями-човниками, червоного та білого кольору. Також зірка зробила яскравий макіяж із блакитними тінями та виразними стрілками.
"Я так вдячна, що мені випала нагода зафіксувати Леді Гагу через об'єктив, мою вічну музу", — поділилася враженнями після фотосесії Ганна Богдан.
Нагадаємо, нещодавно зірка попрацювала ще з однією українкою. Леді Гага представила новий кліп, який для неї зняла Таню Муіньо.
Також стало відомо, що Леді Гага зіграє роль в новому сезоні нашумілого серіалу.
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