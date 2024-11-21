Українка влаштувала стильну фотосесію для Леді Гаги — фото

Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Американська співачка Леді Гага захопила світлинами з нової фотосесії. Стильні кадри для зірки зробила українська фотограф Ганна Богдан.

Результат спільної роботи співака опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Леді Гага позувала в об'єктиві українки

Основним джерелом натхнення для нової фотосесії стала дуетна пісня Леді Гаги та Бруно Марса — Die With a Smile.

Леді Гага в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ladygaga

Співачка красувалася у кадрі в незвичних образах, навіяних стилістикою 60-х. Гага позувала у двох білих сукнях — зі спущеними плечима та із квітчастим принтом і об'ємними рукавами.

Нова фотосесія Леді Гаги. Фото: instagram.com/ladygaga

Також зірка приміряла розкішну коричневу шубу, довжиною майже до підлоги.

Леді Гага в об'єктиві Ганни Богдан. Фото: instagram.com/ladygaga

Свої образи Леді Гага доповнила масивними сонцезахисними окулярами та туфлями-човниками, червоного та білого кольору. Також зірка зробила яскравий макіяж із блакитними тінями та виразними стрілками.

Співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

"Я так вдячна, що мені випала нагода зафіксувати Леді Гагу через об'єктив, мою вічну музу", — поділилася враженнями після фотосесії Ганна Богдан.

Нагадаємо, нещодавно зірка попрацювала ще з однією українкою. Леді Гага представила новий кліп, який для неї зняла Таню Муіньо.

Також стало відомо, що Леді Гага зіграє роль в новому сезоні нашумілого серіалу.