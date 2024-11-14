Леді Гага з'явиться у новому сезоні "Венздей"

Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Відома співачка Леді Гага лише кілька тижнів тому засяяла на великих екранах у ролі подружки Джокера, а тепер анонсує нові прем'єри. Вона з'явиться у новому сезоні містичного серіалу "Венздей".

Про це пише Entertainment Weekly.

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Після того, як хіт Леді Гаги Bloody Mary, який вона випустила в 2011 році, став вірусним, співачка вирішила приєднатись до знімального процесу. Під цю пісню головна героїня Венздей, яку фантастично зіграла Дженна Ортега, танцює на вечірці.

Поки що невідомо, у якій ролі постане Леді Гага. Втім, це однозначно буде моторошна історія.

Нагадаємо, що серіал "Венздей" присвячений легендарній історії родини Аддамс. Також новий "Джокер" з Леді Гагою провалився з крахом. Водночас співачка мріє про весілля та навіть поділилась ідеями планування.