Леди Гага появится в новом сезоне "Венздей"

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Известная певица Леди Гага всего несколько недель назад засияла на больших экранах в роли подружки Джокера, а теперь анонсирует новые премьеры. Она появится в новом сезоне мистического сериала "Венздей".

Об этом пишет Entertainment Weekly.

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После того как хит Леди Гаги Bloody Mary, который она выпустила в 2011 году, стал вирусным, певица решила присоединиться к съемочному процессу. Под эту песню главная героиня Венздей, которую фантастически сыграла Дженна Ортега, танцует на вечеринке.

Пока неизвестно, в какой роли появится Леди Гага. Впрочем, это однозначно будет жуткая история.

Напомним, что сериал "Венздей" посвящен легендарной истории семьи Адамс. Также новый "Джокер" с Леди Гагой провалился с крахом. В то же время, певица мечтает о свадьбе и даже поделилась идеями планирования.