Фільм "Джокер: Божевілля на двох" встановив антирекорд в кіноіндустрії

Постери фільму "Джокер: Божевілля на двох" в Нью-Йорку (США). Фото: Instagram/joker.folieadeux

На початку цього місяця у світовий прокат вийшла друга частина фільму "Джокер". Попри успіх стрічки 2019 року та зйомок співачки Леді Гаги та актора Хоакіна Фенікса, "Джокер: Божевілля на двох" встановив антирекорд після другого тижня в прокаті. Подібного не показувала жодна кіноадаптація коміксів.

Про це повідомляє Deadline.

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У другий вікенд прокату стрічка зібрала в американському прокаті лише 7 млн доларів. Сумарно ж фільм Тодда Філліпса зібрав 165 млн доларів. З них 51 млн доларів — у США.

На другому тижні збори впали на рекордні 81% після прем'єрного вікенду. Це найгірший показник в історії для фільму, знятому за коміксами. Вже зрозуміло, що стрічка не окупиться.

Бюджет фільму "Джокер: Божевілля на двох" склав 200 млн доларів. Втім, продюсери та сценаристи пішли на експеримент — зняли мюзикл, який не зайшов фанатам коміксів, і в цілому глядачам.

Касові збори в американському прокаті. Скриншот: Box Office Mojo

Перший "Джокер", який вийшов у 2019-му, зібрав у прокаті понад один млрд доларів. Фільм оцінили кінокритики, внаслідок чого стрічка отримала дві премії "Оскар". Одна зі статуеток пішла Хоакіну Феніксу за найкращу чоловічу роль.

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