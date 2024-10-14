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Джокер з Леді Гагою встановив антирекорд серед всіх фільмів, знятих за коміксами

14 жовтня 2024 22:26
Віталій Ковальчук - Редактор
Фільм "Джокер: Божевілля на двох" встановив антирекорд в кіноіндустрії
Постери фільму "Джокер: Божевілля на двох" в Нью-Йорку (США). Фото: Instagram/joker.folieadeux
Віталій Ковальчук - Редактор

На початку цього місяця у світовий прокат вийшла друга частина фільму "Джокер". Попри успіх стрічки 2019 року та зйомок співачки Леді Гаги та актора Хоакіна Фенікса, "Джокер: Божевілля на двох" встановив антирекорд після другого тижня в прокаті. Подібного не показувала жодна кіноадаптація коміксів. 

Про це повідомляє Deadline.

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У другий вікенд прокату стрічка зібрала в американському прокаті лише 7 млн доларів. Сумарно ж фільм Тодда Філліпса зібрав 165 млн доларів. З них 51 млн доларів — у США. 

На другому тижні збори впали на рекордні 81% після прем'єрного вікенду. Це найгірший показник в історії для фільму, знятому за коміксами. Вже зрозуміло, що стрічка не окупиться.

Бюджет фільму "Джокер: Божевілля на двох" склав 200 млн доларів. Втім, продюсери та сценаристи пішли на експеримент — зняли мюзикл, який не зайшов фанатам коміксів, і в цілому глядачам. 

Збори фільмів у США
Касові збори в американському прокаті. Скриншот: Box Office Mojo

Перший "Джокер", який вийшов у 2019-му, зібрав у прокаті понад один млрд доларів. Фільм оцінили кінокритики, внаслідок чого стрічка отримала дві премії "Оскар". Одна зі статуеток пішла Хоакіну Феніксу за найкращу чоловічу роль.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми жахів усіх часів за версією впливового видання. Також ми розповідали, що голлівудський актор Бен Аффлек на тлі розлучення з Дженніфер Лопес повернувся до зйомок у кіно.

кіно гроші Леді Гага Голлівуд кінотеатри Джокер

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