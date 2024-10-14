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Джокер с Леди Гагой установил антирекорд среди всех фильмов, снятых по комиксам

14 октября 2024 22:26
Виталий Ковальчук - Редактор
Фильм "Джокер: Безумие на двоих" установил антирекорд в киноиндустрии
Постеры фильма "Джокер: Безумие на двоих" в Нью-Йорке (США). Фото: Instagram/joker.folieadeux
Виталий Ковальчук - Редактор

В начале этого месяца в мировой прокат вышла вторая часть фильма "Джокер". Несмотря на успех фильма 2019 года и съемок певицы Леди Гаги и актера Хоакина Феникса, "Джокер: Безумие на двоих" установил антирекорд после второй недели в прокате. Подобного не показывала ни одна киноадаптация комиксов.

Об этом сообщает Deadline.

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Провал фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Во второй уикенд проката лента собрала в американском прокате всего 7 млн долларов. Суммарно же фильм Тодда Филлипса собрал 165 млн долларов. Из них 51 млн долларов — в США.

На второй неделе сборы упали на рекордные 81% после премьерного уик-энда. Это самый плохой показатель в истории для фильма, снятого по комиксам. Уже ясно, что лента не окупится.

Бюджет фильма "Джокер: Безумие на двоих" составил 200 млн долларов. Впрочем, продюсеры и сценаристы пошли на эксперимент — сняли не зашедший фанатам комиксов, и в целом зрителям, мюзикл.

Сборы фильмов в США
Кассовые сборы в американском прокате. Скриншот: Box Office Mojo

Первый "Джокер", вышедший в 2019-м, собрал в прокате более 1 млрд долларов. Фильм оценили кинокритики, в результате чего фильм получил две премии "Оскар". Одна из статуэток пошла Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах ужасов всех времен по версии влиятельного издания. Также мы рассказывали, что голливудский актер Бен Аффлек на фоне развода с Дженнифер Лопес вернулся к съемкам в кино.

кино деньги Леди Гага Голливуд кинотеатры Джокер

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