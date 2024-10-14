Фильм "Джокер: Безумие на двоих" установил антирекорд в киноиндустрии

Постеры фильма "Джокер: Безумие на двоих" в Нью-Йорке (США). Фото: Instagram/joker.folieadeux

В начале этого месяца в мировой прокат вышла вторая часть фильма "Джокер". Несмотря на успех фильма 2019 года и съемок певицы Леди Гаги и актера Хоакина Феникса, "Джокер: Безумие на двоих" установил антирекорд после второй недели в прокате. Подобного не показывала ни одна киноадаптация комиксов.

Об этом сообщает Deadline.

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Во второй уикенд проката лента собрала в американском прокате всего 7 млн долларов. Суммарно же фильм Тодда Филлипса собрал 165 млн долларов. Из них 51 млн долларов — в США.

На второй неделе сборы упали на рекордные 81% после премьерного уик-энда. Это самый плохой показатель в истории для фильма, снятого по комиксам. Уже ясно, что лента не окупится.

Бюджет фильма "Джокер: Безумие на двоих" составил 200 млн долларов. Впрочем, продюсеры и сценаристы пошли на эксперимент — сняли не зашедший фанатам комиксов, и в целом зрителям, мюзикл.

Кассовые сборы в американском прокате. Скриншот: Box Office Mojo

Первый "Джокер", вышедший в 2019-м, собрал в прокате более 1 млрд долларов. Фильм оценили кинокритики, в результате чего фильм получил две премии "Оскар". Одна из статуэток пошла Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль.

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