Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для Леді Гаги

Леді Гага презентувала новий кліп, який зняла українка
Американська співачка Леді Гага випустила довгоочікуваний кліп на "Disease". Його зняла для всесвітньовідомої зірки українська режисерка Таню Муіньо.
Відео було опубліковано на YouTube.
Нова робота Леді Гаги
Гага розповіла, що "Disease" — це пісня про боротьбу з власними демонами та хворобами.
"Я багато думаю про стосунки з моїми внутрішніми демонами. Мені ніколи не було легко зіткнутися з тим, як мене спокушають хаос і безлад. "Disease" — це про зустріч з цим страхом, зустріч з собою і своєю внутрішньою темрявою, і усвідомлення того, що іноді я не можу перемогти або втекти від тих частин себе, які мене лякають", — написала виконавиця.
Новий кліп став своєрідним продовженням цієї ідеї — Гага протистоїть різним потворним версіям себе.
На кадрах кліпу, співачка з'являється в масці з блискавкою, в довгому, чорному, обірваному пальті і з довгими сталевими нігтями. Вона переїжджає свій минулий образ в сукні з квітковим принтом, ніби полює на солодшу, більш невинну версію себе самої. Кожен наряд зірки відсилає до текстів її пісень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. А також зірка розповіла про свою найзаповітнішу мрію.
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