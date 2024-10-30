Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для Леді Гаги

Співачка Леді Гага у кліпі "Disease". Фото: скриншот YouTube

Американська співачка Леді Гага випустила довгоочікуваний кліп на "Disease". Його зняла для всесвітньовідомої зірки українська режисерка Таню Муіньо.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Гага розповіла, що "Disease" — це пісня про боротьбу з власними демонами та хворобами.

"Я багато думаю про стосунки з моїми внутрішніми демонами. Мені ніколи не було легко зіткнутися з тим, як мене спокушають хаос і безлад. "Disease" — це про зустріч з цим страхом, зустріч з собою і своєю внутрішньою темрявою, і усвідомлення того, що іноді я не можу перемогти або втекти від тих частин себе, які мене лякають", — написала виконавиця.



Новий кліп став своєрідним продовженням цієї ідеї — Гага протистоїть різним потворним версіям себе.

На кадрах кліпу, співачка з'являється в масці з блискавкою, в довгому, чорному, обірваному пальті і з довгими сталевими нігтями. Вона переїжджає свій минулий образ в сукні з квітковим принтом, ніби полює на солодшу, більш невинну версію себе самої. Кожен наряд зірки відсилає до текстів її пісень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. А також зірка розповіла про свою найзаповітнішу мрію.