Украинская режиссер Таню Муиньо сняла новый клип для Леди Гаги

Певица Леди Гага в клипе "Disease". Фото: скриншот YouTube

Американская певица Леди Гага выпустила долгожданный клип на "Disease". Его сняла для всемирно известной звезды украинский режиссер Таню Муиньо.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Гага рассказала, что "Disease" — это песня о борьбе с собственными демонами и болезнями.

"Я много думаю об отношениях с моими внутренними демонами. Мне никогда не было легко столкнуться с тем, как меня искушают хаос и беспорядок. "Disease" — это о встрече с этим страхом, встрече с собой и своей внутренней тьмой, и осознании того, что иногда я не могу победить или убежать от тех частей себя, которые меня пугают", — написала исполнительница.



Новый клип стал своеобразным продолжением этой идеи — Гага противостоит разным безобразным версиям себя.

На кадрах клипа певица появляется в маске с молнией, в длинном черном оборванном пальто и с длинными стальными ногтями. Она переезжает свой прошлый образ в платье с цветочным принтом и будто охотится на более сладкую, более невинную версию себя самой. Каждый наряд звезды отсылает к текстам ее песен.

Напомним, ранее мы писали, что певица Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском международном кинофестивале. А также звезда рассказала о своей самой заветной мечте.