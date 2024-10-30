Украинская режиссер Таню Муиньо сняла новый клип для Леди Гаги

Леди Гага представила новый клип, который сняла украинка
Американская певица Леди Гага выпустила долгожданный клип на "Disease". Его сняла для всемирно известной звезды украинский режиссер Таню Муиньо.
Видео было опубликовано на YouTube.
Новая работа Леди Гаги
Гага рассказала, что "Disease" — это песня о борьбе с собственными демонами и болезнями.
"Я много думаю об отношениях с моими внутренними демонами. Мне никогда не было легко столкнуться с тем, как меня искушают хаос и беспорядок. "Disease" — это о встрече с этим страхом, встрече с собой и своей внутренней тьмой, и осознании того, что иногда я не могу победить или убежать от тех частей себя, которые меня пугают", — написала исполнительница.
Новый клип стал своеобразным продолжением этой идеи — Гага противостоит разным безобразным версиям себя.
На кадрах клипа певица появляется в маске с молнией, в длинном черном оборванном пальто и с длинными стальными ногтями. Она переезжает свой прошлый образ в платье с цветочным принтом и будто охотится на более сладкую, более невинную версию себя самой. Каждый наряд звезды отсылает к текстам ее песен.
Напомним, ранее мы писали, что певица Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском международном кинофестивале. А также звезда рассказала о своей самой заветной мечте.
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