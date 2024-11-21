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Фотограф из Украины сняла Леди Гагу в необычном образе

21 ноября 2024 17:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Украинка устроила стильную фотосессию для Леди Гаги — фото
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Американская певица Леди Гага восхитила фотографиями с новой фотосессии. Стильные кадры для звезды сделала фотограф Анна Богдан из Украины.

Результат совместной работы певца опубликовала на своей странице в Instagram.

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Основным источником вдохновения для новой фотосессии стала дуэтная песня Леди Гаги и Бруно Марса — Die With a Smile.

Леди Гага в новой фотосессии
Леди Гага в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ladygaga

Певица красовалась в кадре в необычных образах, навеянных стилистикой 60-х. Гага позировала в двух белых платьях — со спущенными плечами и цветистым принтом и объемными рукавами.

Новая фотосессия Леди Гаги
Новая фотосессия Леди Гаги. Фото: instagram.com/ladygaga

Также звезда примеряла роскошную коричневую шубу, длиной почти до пола.

Леди Гага в объективе Анны Богдан
Леди Гага в объективе Анны Богдан. Фото: instagram.com/ladygaga

Свои образы Леди Гага дополнила массивными солнцезащитными очками и туфлями-лодочками, красного и белого цвета. Также звезда сделала яркий макияж с голубыми тенями и выразительными стрелками.

Певица Леди Гага
Певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

"Я так благодарна, что мне представилась возможность зафиксировать Леди Гагу через объектив, мою вечную музу", — поделилась впечатлениями после фотосессии Анна Богдан.

Напомним, что недавно звезда поработала еще с одной украинкой. Леди Гага представила новый клип, который для нее сняла Таню Муиньо.

Также стало известно, что Леди Гага сыграет роль в новом сезоне нашумевшего сериала.

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