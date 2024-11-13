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Збитки на мільйони — як Злату Огнєвіч ошукав промоутер

13 листопада 2024 08:40
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Злата Огнєвіч втратила мільйони через шахрайство промоутера
Злата Огнєвіч. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Співачка Злата Огнєвіч в новому інтерв'ю розповіла про відмінності між концертами в Києві та інших містах України, а також поділилася деталями конфлікту з колишнім промоутером. Артистка пояснила, що київські виступи зазвичай якісніші, адже тут є можливість більше вкладати в шоу завдяки зниженим витратам на логістику та команду.

Про це Злата Огнєвіч розповіла у програмі "Муз_Тренд" на телеканалі "Дім".

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"В Києві мені не треба платити за готель, транспорт, харчування для бенду та хору, тож виходить дешевше, і я можу більше вкласти в саму програму", — зазначила Злата.

Промоутер залишив Огнєвіч без грошей за концерти

 

Тур "Віддаю", за її словами, приніс набагато менше, ніж міг би, через дії промоутера Тараса Доненка. Він не тільки організував основні концерти туру, але й продав квитки на п'ять додаткових виступів.

Промоутер вдало здобув довіру квиткових операторів, які надали йому передплату на технічні витрати, та, за словами співачки, завдав збитків на 10 мільйонів гривень, з яких півмільйона особисто її.

Збитки на мільйони — як Злату Огнєвіч ошукав промоутер - фото 1
Огнєвіч не вірить, що поверне втрачені кошти. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Особливий сум викликало те, що деякі квитки були продані через особистий кабінет промоутера, і команда Огнєвіч навіть не має доступу до даних, щоб повернути людям кошти. 

"Ми змогли частково компенсувати витрати через квиткових операторів, але решта квитків залишилася поза нашим контролем, оскільки Тарас закрив доступ", — розповіла артистка.

Зараз Злата вже не розраховує на повернення грошей від колишнього промоутера, адже він зник одразу після перших запитань про фінанси. Але вона сподівається, що в майбутньому зможе все ж таки провести обіцяні концерти, щоб люди змогли використати свої квитки.

Раніше ми писали про те, що Слава Дьомін зізнався в почуттях до відомої співачки.

Також ми повідомляли, що Злата Огнєвіч звабила українців напівоголеним тілом.

знаменитості шахрайство зірки співачка Злата Огневич

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