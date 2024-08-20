Злата Огнєвіч без спідньої білизни — співачка здивувала українців, фото

Злата Огнєвіч звабила українців напівоголеним тілом — фото
Українська співачка і виконавиця саундтреку до нового фільму "Конотопська відьма" Злата Огнєвіч вразила публіку новими світлинами. Учасниця другого сезону романтичного шоу "Холостячка" показала себе у спокусливому вигляді в новій фотосесії.
Відповідними фотографіями Злата Огнєвіч поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Відверті фото Злати Огнєвіч
На офіційній сторінці української співачки Злати Огнєвіч з’явилися нові світлини, на яких вона показала своє струнке тіло у всій красі. На фотографіях артистка постала у доволі відвертій блискучій сукні серебристого кольору.
На ногах у Злати одягнені високі ботфорти такого ж кольору, а на руках — не менш блискучі прикраси. Не можна проігнорувати і той факт, що верхня частина одягу відкривала її груди, через що можна помітити, що Злата без спідньої білизни.
"Сьогодні дізналася цікавий факт — у період з 30 до 40 років у людини закладається база для подальших років. Тобто якщо хочете залишитися продуктивними довше, поради дуже прості — фізична активність, більше читати, вивчати іноземні мови. Я вчора до ночі читала захопливу книгу, неможливо було відірватися. Отже, базу на майбутнє вже заклала", — написала Злата Огнєвіч у підписі до світлин.
Реакція українців на фото Злати Огнєвіч
Підписники української артистки, які побачили її нові світлини, не пройшли повз і почали їх коментувати. Під фотографіями люди почали захоплюватися зовнішнім виглядом Злати.
- Вогонь, краса неймовірна! Де той чоловік вже, який забере Вас у свої обійми? Бажаю Вам найкращого
- Моя улюблена красуня-співачка Златочка. Злато, фото дуже неймовірні. Бажаю удачі, успіхів і кохання
- Чарівна, неймовірна, зваблива, шикарна
Саундтрек Злати Огнєвіч до фільму "Конотопська відьма"
Нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч написала саундтрек до нового фільму "Конотопська відьма", прем’єра якого відбудеться вже 22 серпня. У кліпі артистка показала себе в образі пташки, заспівавши про трагічну історію кохання.
Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Злата Огнєвіч згадала, як летіла літаком з нетверезим росіянином.
Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв.
Також ми повідомляли про те, що артистка Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про свою вагітність.
Читайте Новини.LIVE!