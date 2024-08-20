Злата Огнєвіч без спідньої білизни — співачка здивувала українців, фото

Українська співачка Злата Огнєвіч на фотосесії. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Українська співачка і виконавиця саундтреку до нового фільму "Конотопська відьма" Злата Огнєвіч вразила публіку новими світлинами. Учасниця другого сезону романтичного шоу "Холостячка" показала себе у спокусливому вигляді в новій фотосесії.

Відповідними фотографіями Злата Огнєвіч поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Відверті фото Злати Огнєвіч

На офіційній сторінці української співачки Злати Огнєвіч з’явилися нові світлини, на яких вона показала своє струнке тіло у всій красі. На фотографіях артистка постала у доволі відвертій блискучій сукні серебристого кольору.

На ногах у Злати одягнені високі ботфорти такого ж кольору, а на руках — не менш блискучі прикраси. Не можна проігнорувати і той факт, що верхня частина одягу відкривала її груди, через що можна помітити, що Злата без спідньої білизни.

Співачка Злата Огнєвіч у новій фотосесії. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

"Сьогодні дізналася цікавий факт — у період з 30 до 40 років у людини закладається база для подальших років. Тобто якщо хочете залишитися продуктивними довше, поради дуже прості — фізична активність, більше читати, вивчати іноземні мови. Я вчора до ночі читала захопливу книгу, неможливо було відірватися. Отже, базу на майбутнє вже заклала", — написала Злата Огнєвіч у підписі до світлин.

Нові світлини Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на фото Злати Огнєвіч

Підписники української артистки, які побачили її нові світлини, не пройшли повз і почали їх коментувати. Під фотографіями люди почали захоплюватися зовнішнім виглядом Злати.

Вогонь, краса неймовірна! Де той чоловік вже, який забере Вас у свої обійми? Бажаю Вам найкращого

Моя улюблена красуня-співачка Златочка. Злато, фото дуже неймовірні. Бажаю удачі, успіхів і кохання

Чарівна, неймовірна, зваблива, шикарна

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Саундтрек Злати Огнєвіч до фільму "Конотопська відьма"

Нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч написала саундтрек до нового фільму "Конотопська відьма", прем’єра якого відбудеться вже 22 серпня. У кліпі артистка показала себе в образі пташки, заспівавши про трагічну історію кохання.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Злата Огнєвіч згадала, як летіла літаком з нетверезим росіянином.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв.

Також ми повідомляли про те, що артистка Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про свою вагітність.