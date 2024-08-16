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Злата Огнєвіч заспівала про кохання з молодим красенем — в мережі в захваті

16 серпня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Злата Огнєвіч і Максим Бородін нова пісня Без тебе — дивитися відео
Злата Огнєвіч і Максим Бородін у кліпі на першу спільну пісню "Без тебе". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська співачка і головна героїня другого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостячка" Злата Огнєвіч продовжує писати пісні. Нещодавно популярна артистка презентувала нову композицію, яку вона заспівала в дуеті з відомим виконавцем.

Відповідним дописом Злата Огнєвіч поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нова пісня Злати Огнєвіч

Відома українська співачка Злата Огнєвіч об’єдналася в дует з відомим артистом Максимом Бородіним. Зірки випустили першу спільну пісню під назвою "Без тебе", яка вийшла дуже ліричною і розповідає про кохання двох людей. 

""Без тебе" — це унікальна композиція з глибоким ліричним змістом. Текст пісні розповідає про двох людей, які не можуть жити один без одного. Трек про те, як справжнє кохання, яке може змінити життя, надає йому нових сенсів і сил", — написала в описі під фрагментом з пісні Злата Огнєвіч.

Публікація зі сторінки Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч про свою нову пісню. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників Злати Огнєвіч на її нову пісню

Фоловери української артистки, як завжди, не пройшли повз і почали висловлювати свою думку стосовно пісні в коментарях під дописом Злати Огнєвіч.

  • Молодці, оце ви дали жару. Ви цієї піснею розпалили всі серця України
  • Пісня просто неперевершена. Дуже романтична та захоплююча
  • Яка ж краса і насолода. Прям як фільм про почуття між коханими людьми передивилась. Просто браво… Надовго ця пісня зі мною
  • Неймовірна пісня, а на вас дивитись ну дуже приємно, ви така гарна пара
Коментарі зі сторінки Злати Огнєвіч
Коментарі зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч
Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч
Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Діяльність Злати Огнєвіч у період війни

Сьогодні українська співачка Злата Огнєвіч активно випускає різні нові пісні, а також виступає на концертах. Наприклад, нещодавно артистка анонсувала благодійний концерт у Києві, який відбудеться у День Незалежності України, на честь прем’єри фільму з її саундтреком.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв, втративши велику суму грошей. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Злата Огнєвіч презентувала саундтрек до нового фільму. 

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Злата Огнєвіч відреагувала на чутки про вагітність.

Злата Огневич шоу-бізнес українські зірки Максим Бородін

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