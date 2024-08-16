Злата Огнєвіч і Максим Бородін нова пісня Без тебе — дивитися відео

Злата Огнєвіч і Максим Бородін у кліпі на першу спільну пісню "Без тебе". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і головна героїня другого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостячка" Злата Огнєвіч продовжує писати пісні. Нещодавно популярна артистка презентувала нову композицію, яку вона заспівала в дуеті з відомим виконавцем.

Відповідним дописом Злата Огнєвіч поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нова пісня Злати Огнєвіч

Відома українська співачка Злата Огнєвіч об’єдналася в дует з відомим артистом Максимом Бородіним. Зірки випустили першу спільну пісню під назвою "Без тебе", яка вийшла дуже ліричною і розповідає про кохання двох людей.

""Без тебе" — це унікальна композиція з глибоким ліричним змістом. Текст пісні розповідає про двох людей, які не можуть жити один без одного. Трек про те, як справжнє кохання, яке може змінити життя, надає йому нових сенсів і сил", — написала в описі під фрагментом з пісні Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч про свою нову пісню. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників Злати Огнєвіч на її нову пісню

Фоловери української артистки, як завжди, не пройшли повз і почали висловлювати свою думку стосовно пісні в коментарях під дописом Злати Огнєвіч.

Молодці, оце ви дали жару. Ви цієї піснею розпалили всі серця України

Пісня просто неперевершена. Дуже романтична та захоплююча

Яка ж краса і насолода. Прям як фільм про почуття між коханими людьми передивилась. Просто браво… Надовго ця пісня зі мною

Неймовірна пісня, а на вас дивитись ну дуже приємно, ви така гарна пара

Коментарі зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Діяльність Злати Огнєвіч у період війни

Сьогодні українська співачка Злата Огнєвіч активно випускає різні нові пісні, а також виступає на концертах. Наприклад, нещодавно артистка анонсувала благодійний концерт у Києві, який відбудеться у День Незалежності України, на честь прем’єри фільму з її саундтреком.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв, втративши велику суму грошей.

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