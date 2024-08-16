Злата Огневич и Максим Бородин новая песня Без тебе — смотреть видео

Злата Огневич и Максим Бородин в клипе на первую общую песню "Без тебе". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и главная героиня второго сезона романтического шоу страны "Холостячка" Злата Огневич продолжает писать песни. Недавно популярная артистка представила новую композицию, которую она спела в дуэте с известным исполнителем.

Соответствующим постом Злата Огневич поделилась на своей странице в Instagram.

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Новая песня Златы Огневич

Известная украинская певица Злата Огневич объединилась в дуэт с известным артистом Максимом Бородиным. Звезды выпустили первую общую песню под названием "Без тебе", которая получилась очень лирической и рассказывает о любви двух людей.

""Без тебе" — это уникальная композиция с глубоким лирическим содержанием. Текст песни рассказывает о двух людях, которые не могут жить друг без друга. Трек о том, как настоящая любовь, которая может изменить жизнь, придает ей новые смыслы и силы", — написала в описании под фрагментом из песни Злата Огневич.

Злата Огневич о своей новой песне. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков Златы Огневич на ее новую песню

Фолловеры украинской артистки, как всегда, не прошли мимо и начали высказывать свое мнение касательно песни в комментариях под постом Златы Огневич.

Молодцы, вот вы дали жару. Вы этой песней разожгли все сердца Украины

Песня просто неотразима. Очень романтичная и увлекательная

Какая же красота и наслаждение. Прям как фильм о чувствах между любимыми людьми пересмотрела. Просто браво… Надолго эта песня со мной

Невероятная песня, а на вас смотреть очень приятно, вы такая красивая пара

Комментарии со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Деятельность Златы Огневич в период войны

Сегодня украинская певица Злата Огневич активно выпускает разные новые песни, а также выступает на концертах. Например, недавно артистка анонсировала благотворительный концерт в Киеве, который состоится в День Независимости Украины, в честь премьеры фильма с ее саундтреком.

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