Злата Огневич без нижнего белья — певица удивила украинцев, фото

Украинская певица Злата Огневич на фотосессии. Фото: Instagram Златы Огневич

Украинская певица и исполнительница саундтрека к новому фильму "Конотопская ведьма" Злата Огневич впечатлила публику новыми фотографиями. Участница второго сезона романтического шоу "Холостячка" показала себя в соблазнительном виде в новой фотосессии.

Соответствующими фотографиями Злата Огневич поделилась на своей странице в Instagram.

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Откровенные фото Златы Огневич

На официальной странице украинской певицы Златы Огневич появились новые фотографии, на которых она показала свое стройное тело во всей красе. На фотографиях артистка предстала в откровенном блестящем платье серебряного цвета.

На ногах у Златы высокие ботфорты такого же цвета, а на руках — не менее блестящие украшения. Нельзя проигнорировать и тот факт, что верхняя часть одежды открывала ее грудь, из-за чего можно заметить, что Злата без нижнего белья.

Певица Злата Огневич в новой фотосессии. Фото: Instagram Златы Огневич

"Сегодня узнала интересный факт — в период с 30 до 40 лет у человека закладывается база для последующих лет. То есть если хотите остаться продуктивными дольше, советы очень простые — физическая активность, больше читать, изучать иностранные языки. Я вчера до ночи читала увлекательную книгу, невозможно было оторваться. Так что базу на будущее уже заложила", — написала Злата Огневич в подписи к фотографиям.

Новые фото Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на фото Златы Огневич

Подписчики украинской артистки, которые увидели ее новые фотографии, не прошли мимо и начали их комментировать. Под фотографиями люди начали восхищаться внешним видом Златы.

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Моя любимая красавица-певица Златочка. Злата, фото очень невероятные. Желаю удачи, успехов и любви

Очаровательная, невероятная, соблазнительная, шикарная

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Саундтрек Златы Огневич к фильму "Конотопская ведьма"

Недавно украинская певица Злата Огневич написала саундтрек к новому фильму "Конотопская ведьма", премьера которого состоится уже 22 августа. В клипе артистка показала себя в образе птички, спев о трагической истории любви.

Напомним, мы писали о том, что певица Злата Огневич вспомнила, как летела на самолете с нетрезвым россиянином.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Злата Огневич стала жертвой мошенников.

Также мы сообщали, что артистка Злата Огневич прокомментировала слухи о своей беременности.