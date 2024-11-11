Клопотенко прокоментував чутки про стосунки зі Златою Огнєвіч

Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Український кулінар і ведучий Євген Клопотенко прокоментував давні чутки про його можливий роман зі співачкою Златою Огнєвіч. Протягом тривалого часу їхні спільні фото, вечері в ресторанах та взаємні візити породжували чутки про їхній роман, але знаменитості завжди залишали це на рівні натяків, не підтверджуючи стосунків.

У нещодавньому інтерв'ю "РадіоЛюкс" Євген трохи розповів про це, однак інтрига залишилася.

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Клопотенко розповів, що їхній зв'язок зі Златою дійсно особливий, але наразі це лише дружба. Мало того, він підкреслив, що це питання краще адресувати самій Златі, бо не хоче робити жодних публічних заяв, які могли б неправильно зрозуміти.

"Між нами є зв'язок, який важко пояснити словами, але це щось щире й тепле", — зізнався ресторатор.

Також Євген додав, що нині його серце вільне, і він не шукає класичних стосунків. Кулінар зазначив, що для нього важливі відносини без зобов’язань, де обидві сторони залишаються незалежними. Він визнав, що не готовий до шлюбу у звичному сенсі, адже спостерігав за невдалими шлюбами своїх друзів, і ці приклади змусили його задуматися.

"Я бачив, як одруження інколи руйнувало щастя людей, тому не відчуваю потреби повторювати цей досвід", — поділився він.

Клопотенко розповів, чи планує одружуватись. Фото: Instagram/klopotenko

Проте, до батьківства та створення родини кулінар ставиться позитивно.

"Я готовий до дітей і до того, щоб знайти людину, з якою буде приємно ділити своє життя, хоч і не в традиційному форматі. Одруження не є пріоритетом, але глибокий зв'язок із кимось — це справжній кайф", — додав Євген.

Раніше ми писали про те, що Євген Клопотенко назвав чималу суму, яку витрачає на життя в Києві.

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