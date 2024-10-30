Євген Клопотенко на спір пообіцяв закохати Валерія Залужного у борщ — деталі

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний і кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram/klopotenko

Популярний кухар Євген Клопотенко уклав парі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Посперечались через борщ. Відомі українці зустрілись у Лондоні на благодійній вечері.

Деталями поділився кухар в Instagram.

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Відомий кухар Євген Клопотенко розповів, як відвідав Лондон. Він взяв участь в організації благодійної званої вечері. Вдалось зібрати понад 1 мільйон гривень на ЗСУ.

"Частина коштів вже йде на авто 4х4, його переобладнають на швидку для евакуації поранених з передової. Іншу частину зібраних коштів розподілять на Eco Flow військовим, протезування наших захисників, на індивідуальні аптечки", — розповів кухар.

На заході Клопотенко зустрівся з послом Валерієм Залужним. Виявилось, що колишній головнокомандувач не любить борщ. Чоловіки уклали парі, втім деталями не поділились.

"Ми уклали парі, що я це зміню. Не знаю, чи впораюсь я за 80 днів... але це парі стартувало саме в Лондоні. Ось так почалося все з благодійності, а бонусом ще й пана Валерія в борщ тепер маю закохати. Виклик прийнято. Цьом", — написав Клопотенко.

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