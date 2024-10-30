Евгений Клопотенко на спор пообещал влюбить Валерия Залужного в борщ.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram/klopotenko

Популярный повар Евгений Клопотенко заключил пари с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Поспорили из-за борща. Известные украинцы встретились в Лондоне на благотворительном ужине.

Деталями поделился повар в Instagram.

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Известный повар Евгений Клопотенко рассказал, как посетил Лондон. Он принял участие в организации благотворительного званого ужина. Удалось собрать более 1 миллиона гривен на ВСУ.

"Часть средств уже идет на авто 4х4, его переоборудуют в скорую для эвакуации раненых из передовой. Другую часть собранных средств распределят на EcoFlow военным, протезирование наших защитников, на индивидуальные аптечки", — рассказал повар.

На мероприятии Клопотенко встретился с послом Валерием Залужным. Оказалось, что бывший главнокомандующий не любит борщ. Мужчины заключили пари, однако деталями не поделились.

"Мы заключили пари, что я это изменю. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней... но это пари стартовало именно в Лондоне. Вот так, началось все с благотворительности, а бонусом еще и пана Валерия в борщ должен влюбить. Вызов принят. Цем", — рассказал Клопотенко.

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