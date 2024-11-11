Клопотенко прокомментировал слухи об отношениях со Златой Огневич

Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Украинский кулинар и ведущий Евгений Клопотенко прокомментировал давние слухи о возможном романе с певицей Златой Огневич. В течение длительного времени их общие фото, ужины в ресторанах и взаимные визиты порождали слухи об их романе, но знаменитости всегда оставляли это на уровне намеков, не подтверждая отношения.

В недавнем интервью "РадиоЛюкс" Евгений немного рассказал об этом, однако интрига осталась.

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Клопотенко рассказал, что их связь со Златой действительно особенная, но пока это только дружба. Более того, он подчеркнул, что этот вопрос лучше адресовать самой Злате, потому что не хочет делать никаких публичных заявлений, которые могли бы неправильно понять.

"Между нами есть связь, которую трудно объяснить словами, но это что-то искреннее и теплое", — признался ресторатор.

Также Евгений добавил, что сейчас его сердце свободно, и он не ищет классических отношений. Кулинар отметил, что для него важны отношения без обязательств, где обе стороны остаются независимыми. Он признал, что не готов к браку в обычном смысле, ведь наблюдал за неудачными браками своих друзей, и эти примеры заставили его задуматься.

"Я видел, как женитьба иногда разрушала счастье людей, поэтому не чувствую необходимости повторять этот опыт", — поделился он.

Клопотенко рассказал, планирует ли жениться. Фото: Instagram/klopotenko

Однако к отцовству и созданию семьи кулинар относится положительно.

"Я готов к детям и к тому, чтобы найти человека, с которым будет приятно делить свою жизнь, хоть и не в традиционном формате. Женитьба не является приоритетом, но глубокая связь с кем-то — это настоящий кайф", — добавил Евгений.

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