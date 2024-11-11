Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Евгений Клопотенко признался, был ли у него роман с Огневич arrow

Евгений Клопотенко признался, был ли у него роман с Огневич

11 ноября 2024 13:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Клопотенко прокомментировал слухи об отношениях со Златой Огневич
Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинский кулинар и ведущий Евгений Клопотенко прокомментировал давние слухи о возможном романе с певицей Златой Огневич. В течение длительного времени их общие фото, ужины в ресторанах и взаимные визиты порождали слухи об их романе, но знаменитости всегда оставляли это на уровне намеков, не подтверждая отношения.

В недавнем интервью "РадиоЛюкс" Евгений немного рассказал об этом, однако интрига осталась.

Читайте также:

Какой характер отношений у Клопотенко с Огневич

Клопотенко рассказал, что их связь со Златой действительно особенная, но пока это только дружба. Более того, он подчеркнул, что этот вопрос лучше адресовать самой Злате, потому что не хочет делать никаких публичных заявлений, которые могли бы неправильно понять.

"Между нами есть связь, которую трудно объяснить словами, но это что-то искреннее и теплое", — признался ресторатор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Также Евгений добавил, что сейчас его сердце свободно, и он не ищет классических отношений. Кулинар отметил, что для него важны отношения без обязательств, где обе стороны остаются независимыми. Он признал, что не готов к браку в обычном смысле, ведь наблюдал за неудачными браками своих друзей, и эти примеры заставили его задуматься.

"Я видел, как женитьба иногда разрушала счастье людей, поэтому не чувствую необходимости повторять этот опыт", — поделился он.

Евгений Клопотенко признался, был ли у него роман с Огневич - фото 1
Клопотенко рассказал, планирует ли жениться. Фото: Instagram/klopotenko

Однако к отцовству и созданию семьи кулинар относится положительно.

"Я готов к детям и к тому, чтобы найти человека, с которым будет приятно делить свою жизнь, хоть и не в традиционном формате. Женитьба не является приоритетом, но глубокая связь с кем-то — это настоящий кайф", — добавил Евгений.

Ранее мы писали о том, что Евгений Клопотенко назвал немалую сумму, которую тратит на жизнь в Киеве.

Также мы сообщали, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" призналась, занято ли ее сердце.

знаменитости звезды Евгений Клопотенко Злата Огневич отношения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:18 Суды обязывают ТЦК рассматривать заявления на отсрочки — детали

14:09 В США запускают круиз для желающих быть подальше от Трампа

14:01 Последствия скандала — на Одесчине откапывают защитные сооружения

13:59 В Германии украинца убили из-за спора о Путине — фото

13:53 Участие ТЦК необязательно — как военным самим выбрать часть

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

13:45 Право собственности на гостиницу Феофания — на чьей стороне суд

13:34 Чиновнику Львовской областной МСЭК сообщили о подозрении

13:31 Скидки для украинцев — как сэкономить на Temu и Aliexpress

13:29 На Одесчине мужчина зарезал соседа во время застолья

14:18 Суды обязывают ТЦК рассматривать заявления на отсрочки — детали

14:09 В США запускают круиз для желающих быть подальше от Трампа

14:01 Последствия скандала — на Одесчине откапывают защитные сооружения

13:59 В Германии украинца убили из-за спора о Путине — фото

13:53 Участие ТЦК необязательно — как военным самим выбрать часть

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:45 Право собственности на гостиницу Феофания — на чьей стороне суд

13:34 Чиновнику Львовской областной МСЭК сообщили о подозрении

13:31 Скидки для украинцев — как сэкономить на Temu и Aliexpress

13:29 На Одесчине мужчина зарезал соседа во время застолья

13:18 Шольц решил возобновить диалог с Путиным — что известно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Text

10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке