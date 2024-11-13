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Ущерб на миллионы — как Злату Огневич обманул промоутер

13 ноября 2024 08:40
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Злата Огневич потеряла миллионы из-за мошенничества промоутера
Злата Огневич. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Певица Злата Огневич в новом интервью рассказала об отличиях между концертами в Киеве и других городах Украины, а также поделилась деталями конфликта с бывшим промоутером. Артистка пояснила, что киевские выступления обычно качественнее, ведь здесь можно больше вкладывать в шоу благодаря сниженным затратам на логистику и команду.

Об этом Злата Огневич рассказала в программе "Муз_Тренд" на телеканале "Дом".

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"В Киеве мне не нужно платить за гостиницу, транспорт, питание для бенда и хору, поэтому получается дешевле, и я могу больше вложить в саму программу", — отметила Злата.

Промоутер оставил Огневич без денег за концерты

 

Тур "Отдаю", по ее словам, принес гораздо меньше, чем мог бы, из-за действий промоутера Тараса Доненко. Он не только организовал основные концерты тура, но и продал билеты на пять дополнительных выступлений.

Промоутер удачно получил доверие билетных операторов, предоставивших ему предоплату на технические расходы, и, по словам певицы, нанес ущерб на 10 миллионов гривен, из которых полмиллиона лично ее.

Ущерб на миллионы — как Злату Огневич обманул промоутер - фото 1
Огневич не верит, что вернет утраченные средства. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Особую печаль вызвало то, что некоторые билеты были проданы через личный кабинет промоутера, и команда Огневич не имеет доступа к этим данным, чтобы вернуть людям средства.

"Мы смогли частично компенсировать расходы через билетных операторов, но остальные билеты остались вне нашего контроля, поскольку Тарас закрыл доступ" , — рассказала артистка.

Сейчас Злата уже не рассчитывает на возврат денег от бывшего промоутера, ведь он скрылся сразу после первых вопросов о финансах. Но она надеется, что в будущем сможет все же провести обещанные концерты, чтобы люди смогли использовать свои билеты.

Раньше мы писали о том, что Слава Демин признался в чувствах к известной певице.

Также мы сообщали, что Злата Огневич обольстила украинцев полуобнаженным телом.

знаменитости мошенничество звезды певица Злата Огневич

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