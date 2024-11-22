Злата Огневич ошеломила кадрами из дерзкой фотосессии - фото

Злата Огневич в мужском костюме устроила дерзкую фотосессию
Певица Злата Огневич удивила поклонников кадрами из новой фотосессии. Звезда появилась в кадре в необычном для себя амплуа.
Фотографиями со съемки артистка поделилась в Instagram.
Злата Огневич снялась в дерзкой фотосессии
Певица предстала в кадре в стильном образе. Для фотосессии Злата выбрала черный мужской костюм с белой рубашкой и галстуком.
Лук звезды дополнили солнцезащитные очки и массивные золотые серьги. Злате также сделали макияж в нюдовых оттенках и уложили волосы назад.
Интересным реквизитом для съемки стало ведерко с поп-корном, которое Огневич держала в руках.
Несмотря на маскулинность образа, Злате удалось сохранить в нем свою природную женственность. В подписи к фото певица поделилась мнениями о том, как принимать себя.
"Признавать в себе все проявления и части. Чувствовать Инь-Ян. Принимать себя со всеми нюансами, ошибками, мыслить шире, чем правильно/неправильно. Снова и снова я проживаю новый период в своей жизни, снова я учусь. И я благодарна", — написала Огневич.
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