Марина Боржемська розповіла, в який сезон важко схуднути

Марина Боржемська. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Зіркова фітнес-тренерка та блогерка Марина Боржемська розповіла, як сезон може вплинути на процес схуднення. Так, за словами знаменитості, взимку скинути зайву вагу буває важче.

Про це спортсменка розповіла в своєму Instagram.

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У своєму блозі Марина відповіла на часте запитання. За словами тренерки, взимку наш організм налаштовується на інші ритми.

"Підвищений апетит, бажання "затишної" їжі, менша активність через холод і темні ранки… Усе це робить шлях до мети складнішим", — розповіла Боржемська.

Тренер Марина Боржемська. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Однак, як наголошує спортсменка, не варто зупинятися на шляху до мети. Боржемська мотивувала своїх підписників не кидати тренування повністю, а продовжувати йти до мети навіть маленькими кроками.

"Кожен ваш крок — навіть найменший — наближає вас до результату. Якщо зараз не зупинятися, то вже навесні ви побачите, як старання принесуть плоди. Зима — це фундамент для майбутніх перемог. Те, що ви зробите зараз, допоможе вам швидше досягти мети, коли прийде тепла пора. Пам’ятайте: результат завжди приходить до тих, хто діє, а не лише спостерігає. Навіть якщо поки що зміни непомітні, вони обов’язково стануть очевидними з часом. Складно? Так, зима випробовує нас. Але саме зараз ваші зусилля найбільш цінні. Тому не зупиняйтеся, дійте!" — написала Боржемська.

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