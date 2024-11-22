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Аніта Луценко порадила, як після вагітності повернутися в спорт

22 листопада 2024 21:55
Світлана Заболотна - Редактор
Аніта Луценко порадила, як повернути тіло в тонус після пологів — подробиці
Українська спортсменка та тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty
Світлана Заболотна - Редактор

Українська спортсменка та тренерка Аніта Луценко поділилась порадами для вагітних дівчат. Вона переконана, що повернути своє підтягнуте тіло після пологів можливо, але варто не поспішати. 

Допис з рекомендаціями зірка виклала в Instagram. 

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Як повернути тіло в тонус після пологів?

Аніта Луценко заявила, що не варто намагатися за два місяці повернути своє тіло в той самий стан, в якому воно було до вагітності. 

"Зміни в організмі занадто глобальні, щоб швидко прийти до тями. 9 місяців в одну сторону, тому дайте 9 місяців тілу і до повернення. Також 6-8 тижнів не качаємо прес", — написала тренерка. 

Луценко порадила жінкам після пологів спробувати вправи пілатесу, а саме розслаблення грудного відділу і попереку.

"Спимо, коли можемо. Достатня кількість води і менше нервуватися і бути ідеальною, не порівнювати себе з іншими. Через вісім тижнів можна вже приступати до більш-менш нормального навантаження. Робимо вправи Кегель. Тримаємо поставу", — додала спортсменка.

Нагадаємо, Аніта Луценко попереджала, в який спосіб дівчатам худнути небезпечно. Також тренерка ділилась вправами для ранкового заняття.

спорт вагітність схуднення вправи Аніта Луценко

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