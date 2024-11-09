Зарядка на 10 хвилин - Аніта Луценко показала, як тримати тіло у формі - відео

Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty

Зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася показала комплекс ранкових вправ, який допоможе тримати тіло у формі.

Відео з тренуванням Аніта опублікувала в Instagram.

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Тренерка продемонструвала комплекс вправ, який заме усього 10 хвилин та не потребує особливого спортивного знаряддя.

"П'ять хвилин ранкової зарядки достатньо, щоб підтримувати тіло, розум, налаштування в гарному стані. Тут головне регулярність", — зауважує Аніта.

У коментарях Луценко також відповіла підписникам, що таку зарядку можна робити і ввечері, але слід виконувати вправи у більш повільному темпі.

Раніше солістка Kazka показала, які вправи робить, щоб тримати тіло у формі після схуднення.

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