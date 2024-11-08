Дженніфер Еністон розкрила продукт, завдяки якому залишається стрункою

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон у 55 років має розкішну фігуру. Зірка не лише займається спортом, а ретельно слідкує за своїм раціоном.

Про це пише Daily Express.

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Щоб тримати себе у формі, Еністон включає до свого раціону салати. Втім, овочі та фрукти не займають центральне місце в її стравах. Зірка часто вживає кіноа.

Кіноа є чудовим джерелом рослинного білка та містить усі дев'ять незамінних амінокислот.

Зерна Кіноа багаті на залізо та амінокислоти, що зміцнюють здоров'я серця та захищають інші органи.

Це зерно також містить багато поживних речовин, зокрема марганець, тіамін, мідь, магній, фосфор та калій.

Попри те, що кіноа трохи дорожча за інші зернові, її можна легко знайти в супермаркеті.

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