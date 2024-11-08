Дженнифер Энистон раскрыла продукт, благодаря которому остается стройной

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон в 55 лет имеет роскошную фигуру. Звезда не только занимается спортом, но и тщательно следит за своим рационом.

Об этом пишет Daily Express.

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Чтобы держать себя в форме, Энистон включает в свой рацион салаты. Впрочем, овощи и фрукты не занимают центральное место в ее блюдах. Звезда часто употребляет киноа.

Кино является отличным источником растительного белка и содержит все девять незаменимых аминокислот.

Зерна Кино богаты железом и аминокислотами, которые укрепляют здоровье сердца и защищают другие органы.

Это зерно также содержит много питательных веществ, включая марганец, тиамин, медь, магний, фосфор и калий.

Несмотря на то, что киноа немного дороже других зерновых, ее можно легко найти в супермаркете.

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