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Звездный тренер показала утренние упражнения для идеального тела

9 ноября 2024 18:14
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Зарядка на 10 минут - Анита Луценко показала, как держать тело в форме - видео
Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Звездная фитнес-тренер Анита Луценко поделилась полезным контентом со своим подписчиками. Знаменитость показала комплекс утренних упражнений, который поможет держать тело в форме.

Видео с тренировкой Анита опубликовала в Instagram.

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Тренер продемонстрировала комплекс упражнений, который займет всего 10 минут и не требует особого спортивного снаряжения.

"Пять минут утренней зарядки достаточно, чтобы поддерживать тело, ум, настроение в хорошем состоянии. Здесь главное регулярность", — отмечает Анита.

В комментариях Луценко также ответила подписчикам, что такую зарядку можно делать и вечером, но следует выполнять упражнения в более медленном темпе.

Ранее солистка Kazka показала, какие упражнения делает, чтобы держать тело в форме после похудения.

Также звезда "Друзей" рассекретила продукт, помогающий ей не набирать вес.

похудение упражнения тренер украинские звезды спорт

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