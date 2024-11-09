Зарядка на 10 минут - Анита Луценко показала, как держать тело в форме - видео

Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty

Звездная фитнес-тренер Анита Луценко поделилась полезным контентом со своим подписчиками. Знаменитость показала комплекс утренних упражнений, который поможет держать тело в форме.

Видео с тренировкой Анита опубликовала в Instagram.

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Тренер продемонстрировала комплекс упражнений, который займет всего 10 минут и не требует особого спортивного снаряжения.

"Пять минут утренней зарядки достаточно, чтобы поддерживать тело, ум, настроение в хорошем состоянии. Здесь главное регулярность", — отмечает Анита.

В комментариях Луценко также ответила подписчикам, что такую зарядку можно делать и вечером, но следует выполнять упражнения в более медленном темпе.

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