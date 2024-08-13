Аніта Луценко розповіла, як вплинула на її життя відмова від алкоголю

Зіркова тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Відома українська тренерка та зірка "Зважених та щасливих" Аніта Луценко поділилася із шанувальниками результатами особистого експерименту. Вона відмовилась від алкоголю на дев'ять місяців та зізналася, чи щось змінив у її житті такий крок.

Про це тренерка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Аніта Луценко про життя без алкоголю

Тренерка вирішила провести власний експеримент та зрозуміти, як алкоголь впливає на її життя. Луценко зізналася шанувальникам про те, що вже більше дев'яти місяців не вживає алкогольні напої. За її словами, такий крок покращив стан її обличчя та тіла, а також зекономив немало коштів. Аніта додала, що раніше не помічала, що у суспільстві існує культ алкоголю.

Тренерка зізналася, що їй не важко було відмовитися від алкогольних напоїв і вона зрозуміла, що може весело відпочивати з друзями без нього. Зірка додала, що відмовитися від алкоголю було одним із найкращих рішень у її житті.

Аніта Луценко відмовилась від алкоголю. Фото: instagram.com/anitasporty/

"Це як із фаст-футом — ти не їсти не тому що боїшся поправитися, а тому, що просто не хочеш. Я не мучуся без алкоголю — мені на 100% комфортно в компанії, що п’є, я не відчуваю себе меньш веселою чи тою, що втрачає прекрасні моменти життя. Одне з найкрутіших рішень в житті. Зрозуміє тільки той, хто так само відчув цю гамму почуттів", — поділилася Луценко.

Нагадаємо, раніше тренерка розповіла про невдалу операцію. А також вона випустила дитячу аудіоказку.