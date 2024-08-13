Анита Луценко рассказала, как повлиял на ее жизнь отказ от алкоголя

Звездная тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Известная украинская тренер и звезда "Зважених та щасливих" Анита Луценко поделилась с поклонниками результатами личного эксперимента. Она отказалась от алкоголя на девять месяцев и призналась, изменил ли что-то в ее жизни такой шаг.

Об этом тренер рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Анита Луценко о жизни без алкоголя

Тренер решила провести собственный эксперимент и понять, как алкоголь влияет на ее жизнь. Луценко призналась поклонникам в том, что уже больше девяти месяцев не употребляет алкогольные напитки. По ее словам, такой шаг улучшил состояние ее лица и тела, а также сэкономил немало средств. Анита добавила, что раньше не замечала, что в обществе существует культ алкоголя.

Тренер призналась, что ей не трудно было отказаться от алкогольных напитков и она поняла, что может весело отдыхать с друзьями и без него. Звезда добавила, что отказаться от алкоголя было одним из самых лучших решений в ее жизни.

Анита Луценко отказалась от алкоголя. Фото: instagram.com/anitasporty/

"Это как с фаст-фудом — ты не ешь не потому что боишься поправиться, а потому, что просто не хочешь. Я не мучаюсь без алкоголя — мне на 100% комфортно в пьющей компании, я не чувствую себя менее веселой или теряющей прекрасные моменты жизни. Одно из самых крутых решений в жизни. Поймет только тот, кто так же испытал эту гамму чувств", — поделилась Луценко.

Напомним, ранее тренер рассказала о неудачной операции. Также она выпустила детскую аудиосказку.