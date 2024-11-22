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Анита Луценко посоветовала, как после родов вернутся в спорт

22 ноября 2024 21:55
Светлана Заболотная - Редактор
Анита Луценко посоветовала, как вернуть тело в тонус после родов.
Украинская спортсменка и тренер Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty
Светлана Заболотная - Редактор

Украинская спортсменка и тренер Анита Луценко поделилась советами для беременных девушек. Она убеждена, что вернуть свое подтянутое тело после родов можно, но не стоит торопиться.

Пост с рекомендациями звезда выложила в Instagram.

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Анита Луценко заявила, что не стоит пытаться через два месяца вернуть свое тело в то же состояние, в котором оно было до беременности.

"Изменения в организме слишком глобальны, чтобы быстро прийти в себя. Девять месяцев в одну сторону, поэтому дайте девять месяцев телу и до возвращения. Также 6-8 недель не качаем пресс", — написала тренер.

Луценко посоветовала женщинам после родов попробовать упражнения пилатеса, а именно расслабление грудного отдела и поясницы.

"Спим, когда можем. Достаточное количество воды и меньше нервничать и быть идеальным, не сравнивать себя с другими. Через восемь недель можно уже приступать к более или менее нормальной нагрузке. Делаем упражнения Кегеля. Держим осанку", — добавила спортсменка.

Напомним, Анита Луценко предупреждала, каким образом девушкам худеть опасно. Также тренер делилась упражнениями для утреннего занятия.

спорт беременность похудение упражнения Анита Луценко

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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