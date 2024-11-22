Не худніть у цей час — відома фітнес-тренерка дала пораду

Аніта Луценко. Фото: Instagram.com/anitasporty

Зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко звернулася до тих, хто хоче змінити свій спосіб життя, і дала важливу пораду. 40-річна експертка наголосила, що правильний час для схуднення відіграє ключову роль у досягненні результату.

Про це вона розповіла у своєму Instagram-дописі.

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"Частою помилкою багатьох людей є починати схуднення або переходити на здорове харчування в момент, коли у житті все йде шкереберть", — написала Аніта.

На її думку, подібні зміни вимагають значних фізичних і моральних ресурсів. А якщо людина перебуває у стані високого стресу чи в період життєвих труднощів, додаткове навантаження може тільки погіршити ситуацію.

Луценко радить підібрати вдалий момент для схуднення. Фото: Instagram.com/anitasporty

"Не варто починати, коли у вас відчуття, що "все жопа". У такий час краще зосередитися на вирішенні проблем у інших сферах, знайти способи знизити стрес і додати трохи позитиву у своє життя", — зазначила тренерка.

Луценко радить у складний період не кидатися у виснажливі дієти чи тренування, а натомість займатися легкими фізичними вправами, які допоможуть підтримати тіло без додаткового напруження. Наприклад, підійдуть короткі зарядки або прогулянки, які не створюють ефекту перевтоми.

"Потрібно знайти позитивні моменти в житті, як себе задовольняти окрім їжі і поки не чіплятися до себе з приводу схуднення", — наголосила вона.

Тренерка також підкреслила, що будь-які зміни вимагають сили волі та емоційного балансу. Тому починати важливі проєкти, як схуднення чи зміна харчування, слід тоді, коли ви готові психологічно.

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