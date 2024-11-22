Не худейте в это время — известный фитнес-тренер дала совет

Анита Луценко. Фото: Instagram.com/anitasporty

Звездная фитнес-тренер Анита Луценко обратилась к тем, кто хочет изменить свой образ жизни, и дала важный совет. 40-летняя эксперт подчеркнула, что правильное время для похудения играет ключевую роль в достижении результата.

Об этом она рассказала в своем Instagram-сообщении.

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"Частой ошибкой многих людей является начинать похудение или переходить на здоровое питание в момент, когда в жизни все идет кувырком", — написала Анита.

По ее мнению, подобные изменения требуют значительных физических и нравственных ресурсов. А если человек находится в состоянии высокого стресса или в период жизненных затруднений, дополнительная нагрузка может только усугубить ситуацию.

Луценко советует подобрать подходящий момент для похудения. Фото: Instagram.com/anitasporty

"Не стоит начинать, когда у вас ощущение, что "все жопа". В такое время лучше сосредоточиться на решении проблем в других сферах, найти способы снизить стресс и добавить немного позитива в свою жизнь", — отметила тренер.

Луценко советует в сложный период не бросаться в изнурительные диеты или тренировки, а заниматься легкими физическими упражнениями, которые помогут поддержать тело без дополнительного напряжения. Например, подойдут короткие зарядки или прогулки, не создающие эффекта переутомления.

"Нужно найти положительные моменты в жизни, как себя удовлетворять кроме еды и пока не придираться к себе по поводу похудения", — подчеркнула она.

Тренер также подчеркнула, что любые изменения требуют силы воли и эмоционального баланса. Поэтому начинать важные проекты как похудение или изменение питания следует тогда, когда вы готовы психологически.

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