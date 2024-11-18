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Кейлі Дженнер розкрила секрет, як скинула вагу після пологів

18 листопада 2024 18:15
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Як схуднути після пологів — секрет Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Американська світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер розповіла, як скинула вагу після народження двох дітей. Знаменитість приділяє чимало уваги харчуванню та тренуванням. 

Секретом стрункої фігури поділилося видання Marca.

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Неодноразово у своїх інтерв'ю зірка зауважувала, що своєю худорлявістю завдячує генетиці. Однак Кайлі підтримує форму тренування та підкреслює важливість здорового, збалансованого харчування.

Світська левиця обходить стороною екстремальні дієти та не відмовляється від улюблених продуктів. Головне, за словами знаменитості, дотримуватися балансу та не переїдати. 

Кайлі Дженнер
Світська левиця Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі віддає перевагу свіжим, багатим на поживні речовини продуктам, включає в свій щоденний раціон багато фруктів і овочів, а також нежирний білок. 

Декілька разів на тиждень Дженнер займається в спортзалі. Зірка зізнається, що не любить фізичні навантаження, саме тому намагається урізноманітнити свої тренування — від інтенсивних занять до йоги. 

Кайлі Дженнер розповіла про схуднення
Кайлі Дженнер розповіла про схуднення. Фото: instagram.com/kyliejenner

Тако Кайлі наголошує на важливості відпочинку, адже достатня кількість сну допомагає регулювати гормони, пов'язані з апетитом, і покращує відновлення м'язів після фізичних навантажень.

Раніше Настя Каменських показала улюблені вправи для струнких ніг та пружних сідниць. Також відомий співак розповів, як схуднув на 30 кілограмів.

Кайлі Дженнер закордонні зірки зайва вага схуднення пологи

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18:41 На Вінниччині зупинена робота Ладижинської ТЕС

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