Як схуднути після пологів — секрет Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Американська світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер розповіла, як скинула вагу після народження двох дітей. Знаменитість приділяє чимало уваги харчуванню та тренуванням.

Секретом стрункої фігури поділилося видання Marca.

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Як Кайлі Дженнер тримає себе у формі

Неодноразово у своїх інтерв'ю зірка зауважувала, що своєю худорлявістю завдячує генетиці. Однак Кайлі підтримує форму тренування та підкреслює важливість здорового, збалансованого харчування.

Світська левиця обходить стороною екстремальні дієти та не відмовляється від улюблених продуктів. Головне, за словами знаменитості, дотримуватися балансу та не переїдати.

Світська левиця Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі віддає перевагу свіжим, багатим на поживні речовини продуктам, включає в свій щоденний раціон багато фруктів і овочів, а також нежирний білок.

Декілька разів на тиждень Дженнер займається в спортзалі. Зірка зізнається, що не любить фізичні навантаження, саме тому намагається урізноманітнити свої тренування — від інтенсивних занять до йоги.

Кайлі Дженнер розповіла про схуднення. Фото: instagram.com/kyliejenner

Тако Кайлі наголошує на важливості відпочинку, адже достатня кількість сну допомагає регулювати гормони, пов'язані з апетитом, і покращує відновлення м'язів після фізичних навантажень.

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