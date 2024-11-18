Как похудеть после родов — секрет Кайли Дженнер

Кейли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Американская светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала, как сбросила вес после рождения двоих детей. Знаменитость уделяет немало внимания питанию и тренировкам.

Секретом стройной фигуры поделилось издание Marca.

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Неоднократно в своих интервью звезда замечала, что своей худощавостью обязана генетике. Однако Кайли поддерживает форму тренировки и подчеркивает важность здорового, сбалансированного питания.

Светская львица обходит стороной экстремальные диеты и не отказывается от любимых продуктов. Главное, по словам знаменитости, соблюдать баланс и не переедать.

Светская львица Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли предпочитает свежие, богатые питательными веществами продукты, включает в свой ежедневный рацион много фруктов и овощей, а также нежирный белок.

Несколько раз в неделю Дженнер занимается в спортзале. Звезда признается, что не любит физические нагрузки, поэтому старается разнообразить свои тренировки — от интенсивных занятий до йоги.

Кайли Дженнер рассказала о похудении. Фото: instagram.com/kyliejenner

Тако Кайли отмечает важность отдыха, ведь достаточное количество сна помогает регулировать гормоны, связанные с аппетитом, и улучшает восстановление мышц после физических нагрузок.

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