Мінус 30 кг — секрет стрункості від відомого співака

Дмитро Прокопов. Фото: скриншот відео

Український співак Дмитро Прокопов за чотири місяці схуд на 30 кілограмів і уточнив, як йому це вдалося. Зайва вага стала частиною його життя ще з дитинства, коли через лікарську помилку Дмитро переніс складну операцію через перитоніт.

Про це співак розповів у коментарі для ТСН.ua.

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Після цього хлопець пройшов важку реабілітацію та гормональну терапію, що призвело до стрімкого набору ваги. Тоді це не здавалося проблемою, але в підлітковому віці Дмитро став відчувати дискомфорт у власному тілі, що мотивувало його взятися за себе.

Коли співак вирішив взяти під контроль свою вагу

Прокопов в дитинстві. Фото: ТСН



Рішучий крок до змін Дмитро зробив у 19 років. Він повністю змінив своє харчування, перейшов на сувору дієту та щодня наполегливо тренувався. Його режим був дуже інтенсивним — двічі на день заняття спортом стали звичкою, і Дмитро не відступав від свого плану ані на крок. Це вимагало значної сили волі, але співак був налаштований серйозно.

Усього через чотири місяці його наполегливість дала результат: Прокопов схуд на цілих 30 кілограмів.

Дмитро Прокопов схуд на 30 кг за 4 місяці. Фото: Instagram.com/dima.prokopov

Для нього це стало справжнім досягненням, а друзі й рідні були просто шоковані його змінами. Дмитро зізнався, що саме цей досвід навчив його тому, що заради мети варто працювати щодня і вірити в себе.

Зараз Дмитро дивиться на своє тіло і життя зовсім по-іншому. Його шлях до схуднення став не лише фізичним, а й внутрішнім перетворенням, яке дало йому нову впевненість і свободу. Цей досвід надихнув співака експериментувати зі своїм образом у творчості, додаючи нових рис до свого артистичного стилю.

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