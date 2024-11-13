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Швидке схуднення на 30 кг — як це вдалося відомому співаку

13 листопада 2024 18:14
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Мінус 30 кг — секрет стрункості від відомого співака
Дмитро Прокопов. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Український співак Дмитро Прокопов за чотири місяці схуд на 30 кілограмів і уточнив, як йому це вдалося. Зайва вага стала частиною його життя ще з дитинства, коли через лікарську помилку Дмитро переніс складну операцію через перитоніт.

Про це співак розповів у коментарі для ТСН.ua.

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Після цього хлопець пройшов важку реабілітацію та гормональну терапію, що призвело до стрімкого набору ваги. Тоді це не здавалося проблемою, але в підлітковому віці Дмитро став відчувати дискомфорт у власному тілі, що мотивувало його взятися за себе.

Коли співак вирішив взяти під контроль свою вагу

Швидке схуднення на 30 кг — як це вдалося відомому співаку - фото 1
Прокопов в дитинстві. Фото: ТСН


Рішучий крок до змін Дмитро зробив у 19 років. Він повністю змінив своє харчування, перейшов на сувору дієту та щодня наполегливо тренувався. Його режим був дуже інтенсивним — двічі на день заняття спортом стали звичкою, і Дмитро не відступав від свого плану ані на крок. Це вимагало значної сили волі, але співак був налаштований серйозно.

Усього через чотири місяці його наполегливість дала результат: Прокопов схуд на цілих 30 кілограмів.

Швидке схуднення на 30 кг — як це вдалося відомому співаку - фото 1
Дмитро Прокопов схуд на 30 кг за 4 місяці. Фото: Instagram.com/dima.prokopov

Для нього це стало справжнім досягненням, а друзі й рідні були просто шоковані його змінами. Дмитро зізнався, що саме цей досвід навчив його тому, що заради мети варто працювати щодня і вірити в себе.

Зараз Дмитро дивиться на своє тіло і життя зовсім по-іншому. Його шлях до схуднення став не лише фізичним, а й внутрішнім перетворенням, яке дало йому нову впевненість і свободу. Цей досвід надихнув співака експериментувати зі своїм образом у творчості, додаючи нових рис до свого артистичного стилю.

Раніше ми писали про те, що Юрій Ткач розкрив секрети свого швидкого схуднення.

Також ми повідомляли, що Селена Гомес назвала діагноз, який не дає їй схуднути.

 

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