Минус 30 кг – секрет стройности от известного певца

Дмитрий Прокопов. Фото: скриншот видео

Украинский певец Дмитрий Прокопов за четыре месяца похудел на 30 килограммов и уточнил, как ему это удалось. Лишний вес стал частью его жизни еще с детства, когда из-за врачебной ошибки Дмитрий перенес сложную операцию через перитонит.

Об этом певец рассказал в комментарии для ТСН.ua.

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После этого парень прошел тяжелую реабилитацию и гормональную терапию, что привело к быстрому набору веса. Тогда это не казалось проблемой, но в подростковом возрасте Дмитрий стал испытывать дискомфорт в собственном теле, что мотивировало его взяться за себя.

Когда певец решил взять под контроль свой вес

Прокопов в детстве. Фото: ТСН



Решительный шаг к переменам Дмитрий предпринял в 19 лет. Он полностью изменил свое питание, перешел на строгую диету и каждый день упорно тренировался. Его режим был очень интенсивным – дважды в день занятия спортом стали привычкой, и Дмитрий не отступал от своего плана ни на шаг. Это требовало значительной силы воли, но певец был серьезно настроен.

Всего через четыре месяца его настойчивость дала результат: Прокопов похудел на целых 30 килограммов.

Дмитрий Прокопов похудел на 30 кг за 4 месяца. Фото: Instagram.com/dima.prokopov

Для него это стало огромным достижением, а друзья и родные были просто шокированы его переменами. Дмитрий признался, что именно этот опыт научил его тому, что ради цели следует работать каждый день и верить в себя.

Сейчас Дмитрий смотрит на свое тело и жизнь совсем по-другому. Его путь к похудению стал не только физическим, но и внутренним преобразованием, давшим ему новую уверенность и свободу. Этот опыт вдохновил певца экспериментировать со своим образом в творчестве, придавая новые черты своему артистическому стилю.

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