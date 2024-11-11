Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Юрій Ткач розкрив секрети свого швидкого схуднення arrow

Юрій Ткач розкрив секрети свого швидкого схуднення

11 листопада 2024 08:39
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Ткач здивував схудненням – в чому його секрет
Юрій Ткач. Фото: Instagram.com/yuriy_tkach
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Український комік і капітан відомого шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач останнім часом став справжнім натхненням для своїх шанувальників, адже вражаюче змінився — помітно схуднув та перейшов на новий рівень самопізнання.

Ткач поділився своїм досвідом у проєкті "Ближче до зірок".

Читайте також:

За словами гумориста, ніяких суворих дієт або виснажливих тренувань він не дотримується. Ткач обрав інший, більш усвідомлений підхід до свого здоров’я, який підходить саме йому.

Завдяки чому Ткач помітно схуд

Під час інтерв’ю Юрій розповів, що його метод доволі простий: він прислухається до своїх бажань і дає собі дозвіл на маленькі радощі, як-от шматочок улюбленого тортика, якщо дуже захочеться. Однак, за його словами, все у поміркованих кількостях, адже на перше місце він ставить контроль над загальним станом здоров’я.

Окрім змін у харчуванні, цього літа Ткач почав цікавитися духовними практиками, які, за його словами, неабияк допомогли йому відновити баланс і дати емоційний заряд. Зокрема, Юрій спробував стояти на цвяхах — техніка, що сприяє самоконтролю та підвищенню внутрішньої енергії. Він додав, що ці практики стали для нього новим джерелом сил і допомогли краще почуватися.

Юрій Ткач розкрив секрети свого швидкого схуднення - фото 1
Ткач серйозно зайнявся своїм зовнішнім виглядом. Фото: Instagram.com/yuriy_tkach

"Влітку я вперше став на цвяхи — це дуже цікавий досвід. Крім того, почав трохи медитувати. Це допомагає зберігати внутрішню рівновагу. Ну і харчування, звісно, контролюю", — поділився своїм підходом Ткач.

Щодо мети схуднення, Юрій зазначив, що не ставить перед собою жорстких цілей чи планів. Він просто вирішив більше приділяти уваги своєму здоров’ю та вести так званий "пп-шний" (правильний) спосіб життя, без фанатизму.

"Якоїсь конкретної мети схуднути немає, просто захотілося жити більш усвідомлено", — зазначив комік.

Раніше ми писали про те, що  Юрій Ткач показався на відпочинку з дружиною та донькою в Карпатах.

Також ми повідомляли, що відомий комік Антон Лірник зник з радарів.

знаменитості Юрій Ткач схуднення Квартал 95 зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

15:49 У Києві відкрили мурал на честь бійця "Азова" — фото

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку