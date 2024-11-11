Ткач здивував схудненням – в чому його секрет

Юрій Ткач. Фото: Instagram.com/yuriy_tkach

Український комік і капітан відомого шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач останнім часом став справжнім натхненням для своїх шанувальників, адже вражаюче змінився — помітно схуднув та перейшов на новий рівень самопізнання.

Ткач поділився своїм досвідом у проєкті "Ближче до зірок".

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За словами гумориста, ніяких суворих дієт або виснажливих тренувань він не дотримується. Ткач обрав інший, більш усвідомлений підхід до свого здоров’я, який підходить саме йому.

Завдяки чому Ткач помітно схуд

Під час інтерв’ю Юрій розповів, що його метод доволі простий: він прислухається до своїх бажань і дає собі дозвіл на маленькі радощі, як-от шматочок улюбленого тортика, якщо дуже захочеться. Однак, за його словами, все у поміркованих кількостях, адже на перше місце він ставить контроль над загальним станом здоров’я.

Окрім змін у харчуванні, цього літа Ткач почав цікавитися духовними практиками, які, за його словами, неабияк допомогли йому відновити баланс і дати емоційний заряд. Зокрема, Юрій спробував стояти на цвяхах — техніка, що сприяє самоконтролю та підвищенню внутрішньої енергії. Він додав, що ці практики стали для нього новим джерелом сил і допомогли краще почуватися.

Ткач серйозно зайнявся своїм зовнішнім виглядом. Фото: Instagram.com/yuriy_tkach

"Влітку я вперше став на цвяхи — це дуже цікавий досвід. Крім того, почав трохи медитувати. Це допомагає зберігати внутрішню рівновагу. Ну і харчування, звісно, контролюю", — поділився своїм підходом Ткач.

Щодо мети схуднення, Юрій зазначив, що не ставить перед собою жорстких цілей чи планів. Він просто вирішив більше приділяти уваги своєму здоров’ю та вести так званий "пп-шний" (правильний) спосіб життя, без фанатизму.

"Якоїсь конкретної мети схуднути немає, просто захотілося жити більш усвідомлено", — зазначив комік.

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