Ткач удивил похудением – в чем его секрет

Юрий Ткач. Фото: Instagram.com/yuriy_tkach

Украинский комик и капитан известного шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач в последнее время стал настоящим вдохновением для своих поклонников, ведь поразительно изменился — заметно похудел и перешел на новый уровень самопознания.

Ткач поделился своим опытом в проекте "Ближе к звездам".

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По словам юмориста, никаких строгих диет или изнурительных тренировок он не соблюдает. Ткач избрал другой, более осознанный подход к своему здоровью, подходящий именно ему.

Благодаря чему Ткач заметно похудел

Во время интервью Юрий рассказал, что его метод довольно прост: он прислушивается к своим желаниям и дает себе разрешение на маленькие радости, например кусочек любимого тортика, если очень захочется. Однако, по его словам, все в умеренных количествах, а ведь в приоритете у него контроль над общим состоянием здоровья.

Кроме перемен в питании, этим летом Ткач стал интересоваться духовными практиками, которые, по его словам, помогли ему восстановить баланс и дать эмоциональный заряд. В частности, Юрий попытался стоять на гвоздях — техника, способствующая самоконтролю и повышению внутренней энергии. Он добавил, что эти практики стали для него новым источником сил и помогли лучше себя чувствовать.

Ткач серьезно занялся своим внешним видом. Фото: Instagram.com/yuriy_tkach

"Летом я впервые встал на гвозди — это очень интересный опыт. Кроме того, начал немного медитировать. Это помогает сохранять внутреннее равновесие. Ну и питание, конечно, контролирую", — поделился своим подходом Ткач.

Относительно цели похудения Юрий отметил, что не ставит перед собой жестких целей или планов. Он просто решил больше уделять внимание своему здоровью и вести так называемый "пп-шный" (правильный) образ жизни, без фанатизма.

"Какой-то конкретной цели похудеть нет, просто захотелось жить осознаннее", — отметил комик.

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